Nelle Caritas sarde l’eredità di Francesco e la voce di Leone XIV 

“L'anno di grazia del Giubileo: organizzare la speranza”, raccogliendo l'eredità di Francesco e la prima benedizione Urbi et Orbi di Leone XIV. Nello spirito dei due Pontefici, si sono riunite, ieri nella parrocchia San Michele Arcangelo a Olbia, le dieci Caritas diocesane sarde nel XIV Convegno regionale e per festeggiare il cinquantesimo anniversario dalla costituzione della Caritas diocesana di Tempio Ampurias.

L’impegno

«Le parole di Papa Leone XIV nel suo primo discorso possono essere da spunto per tutti noi», ha detto il vescovo di Nuoro Lanusei, presidente Cei Sardegna, incaricato per il Servizio della Carità, monsignor Antonello Mura, concludendo il suo intervento che ha richiamato i testimoni di carità della Chiesa. Da San Paolo a Bergoglio, che «hanno scritto a caratteri cubitali il fondamento delle nostre Caritas: la persona prima dei bisogni, il dono di sé prima dei doni, la fraternità prima dell'individualismo». Un invito a rimanere unite pur nelle specificità, quello di monsignor Mura alle Caritas sarde, «per organizzare al meglio la speranza e per diffondere una mentalità animata dall'amore verso i poveri». Come quello, ha detto, che ha caratterizzato «i cinquant'anni di storia della Caritas della Diocesi di Tempio Ampurias». Fondata nel 1975 dall'allora vescovo, monsignor Carlo Urru, e guidata per oltre la metà del suo percorso da suor Luigia Leoni, la Caritas di Tempio Ampurias, con le sue quattro Cittadelle della Carità sparse per la Gallura, è fonte di speranza per almeno seimila persone, dal 2016 vanta un Centro di ascolto per la cura e il disagio psicosociale, che nel 2024 ha contato 2.134 persone di cui 96 adulti e 47 bambini (vittime di violenza di vario genere) presi in carico e da due anni ha attivato un laboratorio di sartoria nel carcere di Nuchis che confeziona paramenti per le liturgie. «Olbia cresce ma ha profonde sacche di povertà, soprattutto tra i pensionati e per i costi di locazione troppo alti: circa duemila persone si rivolgono a noi per i beni di prima necessità, stessi numeri a Tempio, ma è nel territorio dell'Anglona che si registrano gli indici più alti di povertà assoluta, principalmente tra i lavoratori stagionali», ha raccontato il direttore della Caritas, Domenico Ruzzittu. Con le mani tese verso il mondo, della Caritas della diocesi gallurese è stata ricordata la partecipazione alle missioni umanitarie nei territori martoriati dalle guerre, prima in Bosnia, e poi quella diretta in Kosovo nel 1999, finita in tragedia a Pristina dove precipitò l'aereo che trasportava i volontari tra cui due medici olbiesi, Roberto Bazzoni e Antonio Sircana.

Lotta alle povertà

«Siete custodi di un miracolo quotidiano in un'Isola dove il 18 per cento delle famiglie fa fatica ad arrivare a fine mese», ha detto il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni. «Nel 2024, le trentasette mense parrocchiali sarde hanno servito 240mila pasti, avete accolto 147 minori non accompagnati, il 30 per cento delle donne vittime di violenza e tanti anziani delle zone interne: siete rete anti solitudine nei paesi più spopolati dove un panino consegnato è spesso l'unico segno contro l'invisibilità», ha aggiunto Meloni. All'incontro, moderato dal delegato regionale Caritas, don Marco Statzu, sono intervenuti anche il vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, don Sandro Serreri, don Gianni Sini e padre Massimo Terrazzoni che, tra documenti e ricordi, hanno ricostruito il mezzo secolo di cammino verso gli ultimi della Caritas della diocesi gallurese.

