Nelle carceri sarde quattro direttori per dieci istituti 

«Un episodio non può cancellare i risultati, l’efficienza e i sacrifici quotidiani della Polizia penitenziaria. La situazione della Sardegna è difficile, ma c’è la massima attenzione del ministero della Giustizia»: con queste parole il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, Maurizio Veneziano, ha commentato la drammatica condizione delle carceri sarde. Lo ha fatto a Tempio, alla fine della Festa della Polizia penitenziaria (per la prima volta organizzata in Gallura), in un momento veramente complicato per agenti e direttori dei penitenziari dell’Isola.

Sono passate poche settimane dall’evasione di di Marco Raduano, il boss della mafia pugliese che alla fine di febbraio è uscito dal carcere di Badu ‘e Carros, calandosi da un muro di cinta con lenzuola annodate. Veneziano è stringatissimo: «C’è una indagine in corso e non posso fornire informazioni. Posso solo dire che ho ultimato la relazione sui fatti». Un atto riservato, che sarebbe già sul tavolo dei magistrati della Dda di Cagliari. Veneziano non parla della sua informativa, un atto amministrativo, ma stando a indiscrezioni, la relazione indica responsabilità interne.

A Tempio, per la Festa della Polizia penitenziaria (206° anniversario della fondazione) c’erano i vertici regionali del Corpo, i rappresentanti di forze dell'ordine e magistratura. Veneziano ha insistito sullo spirito di sacrificio del personale, che in Sardegna opera in condizioni proibitive. Si parla di una scopertura dell'organico dei poliziotti penitenzari pari al 30 per cento e di quello delle figure intermedie (ispettori e sovrintendenti) che arriva al 70 per cento. Inoltre, quattro direttori si occupano di dieci istituti. Nel carcere di Tempio, per citare il caso dell’istituto che ha ospitato la festa del Corpo, la comandante Mariaelena Mariotti, dovrebbe avere in organico 40 tra ispettori e sovrintendenti, mentre in servizio ci sono solo due unità. Il responsabile del sindacato Sappe, Antonio Cannas, dice: «lI provveditore, dopo i fatti di Nuoro, ha cambiato linea. Riconosce che lavoriamo al limite delle nostre possibilità». Luigi Arras, segretario del sigla sindacale Sinappe, aggiunge: «Non si può parlare di carenze di organico, in Sardegna abbiamo un problema sull’intera catena di comando, talvolta inesistente».

