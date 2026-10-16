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Emergenza idrica.
17 ottobre 2026 alle 00:13

Nelle campagne rubinetti chiusi 

Baronia senz’acqua: autobotti per aziende, allevamenti e case rurali 

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La siccità che colpisce la Baronia precipita con conseguenze che potrebbero essere persino più gravi di quelle del 2024. L’invaso di Maccheronis, sul Rio Posada, con appena un milione di metri cubi invasati, è ormai ridotto a livelli minimi e il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, su indicazione di Egas, ha disposto la chiusura totale delle condotte irrigue. Una decisione che lascia senz’acqua aziende agricole, allevamenti e numerose abitazioni rurali non raggiunte dalla rete di Abbanoa.

Il vertice

Per fronteggiare le necessità immediate, a Siniscola si è riunita la cabina di regia della Protezione civile, alla presenza dei sindaci Gian Luigi Farris, Gianni Pilosu e Salvatore Ruiu, del direttore regionale della Protezione civile Mauro Merella, di rappresentanti della Prefettura e di Forestas, del presidente del Consorzio di bonifica Ambrogio Guiso e del consigliere provinciale Giorgio Fresu. In videoconferenza hanno partecipato anche la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi. La decisione è stata l’attivazione immediata di sei autobotti per rifornire le aziende zootecniche e le abitazioni rurali rimaste a secco. Un intervento tampone che riporta al centro il problema strutturale delle risorse idriche.

La situazione

La capacità di Maccheronis appare insufficiente rispetto a una domanda crescente, alimentata anche dal turismo. Sul futuro si confrontano due ipotesi: realizzare il nuovo invaso di Abbalughente, sostenuta dal presidente del Consorzio di bonifica, e l’interconnessione tra i bacini del nord-est della Sardegna, per distribuire meglio le risorse disponibili. Il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu, definisce la situazione insostenibile e propone di collegare i bacini oppure di rifornire Budoni e San Teodoro dalla diga del Liscia, riducendo così il prelievo da Maccheronis. Soluzione condivisa da Farrris, sindaco di Siniscola, preoccupato per le ricadute dell’emergenza. Agricoltori e allevatori, provati dal caro energia, rischiano di essere messi in ginocchio. Farris teme tensioni sociali e chiede subito ristori. Sulla necessità di accelerare gli interventi infrastrutturali insiste anche Fresu, che sollecita una riorganizzazione dei bacini imbriferi e il collegamento tra la diga del Liscia e i centri costieri della bassa Gallura. Richiama i ritardi nei lavori di sopraelevazione di Maccheronis, destinati ad aumentare la capacità dell’invaso di 4 milioni di metri cubi che, secondo Fresu, non sarebbe comunque sufficiente a risolvere il problema. Da qui l’appello a decidere presto sulle nuove opere.

A Siniscola, intanto, alla crisi idrica si aggiungono le polemiche sulla qualità dell’acqua. Dopo un nuovo caso di non potabilità nei giorni scorsi, i consiglieri di opposizione Caterina Floris e Amos Mulargia denunciano il mancato funzionamento della fontanella di Dicata, fuori servizio da tempo per la rottura di una tubazione, costringendo i cittadini ad acquistare acqua in bottiglia, pur pagando in bolletta il servizio. Criticano la gestione delle risorse durante la stagione turistica per contenere i consumi della diga e della sorgente di Fruncu ’e Oche: non sarebbero state introdotte restrizioni per piscine, campi da golf, aree verdi e rotonde fiorite, mentre residenti, attività commerciali e aziende agricole fanno i conti con razionamenti e disagi.

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