Nelle cale si arriva grazie al QRcode 

Dopo la sperimentazione messa in atto lo scorso anno a stagione iniziata, mercoledì 20 maggio verrà ufficialmente riattivato il sistema di prenotazione online basato su algoritmi e QRcode che disciplinerà gli accessi nelle spiagge della costa di Baunei, con ticket online di 2 euro per ogni arenile visitato. Lo ha annunciato sabato sera sul profilo Facebook del Comune il sindaco Stefano Monni, evidenziando alcune caratteristiche tecniche del sistema che consentirà di scaglionare quotidianamente sbarchi e imbarchi nelle spiagge su cui durante la stagione turistica confluiscono decine di barconi e centinaia di gommoni provenienti dai porti di Arbatax, Santa Maria Navarrese, Cala Gonone, Orosei e La Caletta di Siniscola.

Il sistema

«Quest’anno saranno operative sulla nostra costa 124 ditte, a ognuna delle quali è stato attribuito uno slot definito per ogni singolo arenile, un sistema costruito grazie al lavoro incessante e prezioso di una squadra di sviluppatori di Eager S.r.l., che ha ideato l’algoritmo di distribuzione degli sbarchi per le diverse centinaia di imbarcazioni coinvolte - spiega il sindaco – e gli sviluppatori ci dicono che si tratta di una tecnologia vicina a quelle impiegate nella gestione di grandi hub aeroportuali e sistemi industriali complessi, capace di elaborare oltre 40 milioni di variabili e di rimodulare in tempo reale gli itinerari degli operatori anche durante la stagione». L’algoritmo consentirà di convalidare tramite QRcode le prenotazioni effettuate e di calcolare in tempo reale il rispetto del numero chiuso previsto dal comune di Baunei per ogni spiaggia: massimo 300 presenze contemporaneamente a Cala Gabbiani e Cala Biriala, 700 a Cala Mariolu – Ispuligidenie,1800 a Cala Sisine l’arenile più spazioso del litorale baunese.

«Siamo pronti a monitorare anche il numero chiuso di 900 bagnanti a Cala Luna, unitamente al Comune di Dorgali – puntualizza Monni – così da gestire insieme i servizi dell’arenile».

I gestori del porto

L’accreditamento delle aziende è stato eseguito in collaborazione con la Marina di Baunei srl, che gestisce il porto turistico di Santa Maria Navarrese. «La vera sfida era tenere insieme tutela ambientale ed economia del Golfo e oggi questo equilibrio è possibile grazie a un lavoro condiviso tra Comune di Baunei, Marina di Baunei, Eager S.r.l. e operatori – rimarca Theresa Pusole, della Marina srl, che coordina i contatti con gli operatori e con le istituzioni competenti in materia di navigazione – e come in un ecosistema ogni elemento conta, istituzioni, tecnologia, organizzazione e territorio, perché si tratta di un equilibrio delicato, che diventa forte quando tutti lavorano nella stessa direzione». «Un sistema di gestione dei flussi turistici unico in tutto il Mediterraneo – conclude il sindaco Monni – che ci consentirà di monitorare in diretta prenotazioni, convalide e ogni singolo sbarco e ringraziamo sin d’ora le Autorità di Mare e di Terra che garantiranno l’imprescindibile azione di vigilanza e assistenza».

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