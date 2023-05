Nelle cale dopo l’alluvione, si fa la conta dei danni 

Spiaggia scomparsa a Cala Luna e strada carrareccia asportata per larghi tratti lungo il canalone che dall’altopiano di Golgo porta a Cala Sisine. Due giorni dopo l’alluvione che ha gonfiato le “codule”che sfociano nelle due famose spiagge, gli operatori turistici baunesi fanno i primi conti con i disagi seguiti alla piena dei corsi d’acqua. «Noleggio in spiaggia attrezzature nautiche da quarant’anni ma una piena del genere a inizio stagione non la ricordo – racconta Mario Monni a Cala Luna – e questo potrebbe significare una lunga attesa per veder riformarsi la spiaggia». «Non ci resta che attendere gli eventi meteo marini per poi procedere a ricostruire la passerella in legno che consente ai turisti di arrivare al ristorante - fanno eco i ragazzi della Cooperativa “Su Neulagi” che gestiscono il punto di ristoro sulla sponda baunese della codula di Luna – e in queste condizioni sarà molto difficile rifornire adeguatamente il nostro bar ristorante». A Cala Sisine sono collegamenti il problema dei ragazzi della Cooperativa “Su Coile”: «Alcuni tratti della carrareccia che parte da Golgo sono stati spazzati via dalla piena - spiegano – e non è certo il modo migliore per iniziare la stagione». Il sindaco Monni non perde tempo. «Stiamo già programmando tutti gli interventi da mettere in atto, come già fatto in simili situazioni post alluvione, nella speranza che la situazione torni al più presto alla normalità».

