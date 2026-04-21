Nelle borgate marine 3mila parcheggi a pagamento 

Il Comune di San Vero ha approvato le tariffe per la sosta a pagamento lungo tutto il litorale, in vista della stagione estiva. Le tariffe sono le stesse dello scorso anno e le strisce blu (tremila in tutto) dovrebbero partire a giugno. Anche quest'anno, i residenti delle abitazioni riceveranno un pass dal Comune al costo di 5 euro, mentre chi non è residente e vuole sostare nelle vie dove sono presenti le case dovrà pagare la “sosta lunga” per l'intera giornata (e non a ore), con un costo minimo di 20 euro. Per quanto riguarda invece il lungomare di Putzu Idu, il parcheggio sarà a peso d'oro. Le auto pagheranno 5 euro per due ore, 7 per quattro ore e 9 euro per sei.

Negli sterrati presenti a Mandriola, Sa Mesa Longa, Su Pallosu, Sa Marigosa, Sa Rocca Tunda e Su Crastu Biancu si pagherà tre euro, invece, per due ore e sei euro fino a sei ore. Come si legge nella delibera con la quale sono state approvate le tariffe, «sono in corso le procedure per l’affidamento del servizio e la gestione dei servizi igienici». A gestire la sosta a pagamento sarà la Sis, la società che nel 2025 aveva vinto l'appalto per due anni. La stessa che gestisce la sosta nel Comune di Cabras. La ditta, in vista della nuova stagione, fa sapere invece che è alla ricerca di personale (richieste fino a venerdì). ( s. p. )

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