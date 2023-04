Nelle biblioteche ogliastrine arrivano i libri dedicati ai dislessici 

Nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Integrato Nord Ogliastra (Sbino) è arrivata una grande novità si tratta dei libri Grandi Caratteri. Gli scaffali delle ventitré biblioteche dello Sbino sono stati arricchiti da duemila libri, più gli audiolibri donati dalla Biblioteca Italiana Ipovedenti Onlus. I romanzi e testi, per adulti e per ragazzi, sono stampati appunto a Grandi Caratteri e con un font specifico per i lettori dislessici. La Biblioteca italiana ipovedenti ha l’obiettivo di facilitare e favorire l’accesso all’istruzione, all’informazione, alla cultura, alla lettura in genere, a persone ipovedenti (affette da patologie oculari) e a persone con la vista indebolita (in età adulta). Una donazione che andrà a implementare in modo significativo il patrimonio e i cataloghi delle biblioteche ogliastrine. Il progetto "Leggere facile, leggere tutti" è finanziato dal Ministero dei Beni culturali e i libri prodotti vengono donati alle biblioteche pubbliche e private italiane dalla Biblioteca Italiana Ipovedenti. Una scelta ampia per tutti gli amanti della lettura. Si va dalla narrativa contemporanea, da Nicolò Ammaniti, ad Andrea Camilleri, da Massimo Carlotto a Paolo Cognetti, a classici come Hans Christian Andersen, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Carlo Collodi.

