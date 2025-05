Nelle Azzorre per progettare il futuro 

Carloforte ha presentato il suo tragitto nella transizione energetica al “Clean Energy for Eu Islands Forum 2025” che si è concluso ieri a Sao Miguel, isola delle Azzorre: organizzato ogni anno dal Segretariato europeo per l’energia pulita nelle isole minori, è stata l’occasione per fare il punto sulle iniziative di transizione energetica nelle piccole isole europee. Carloforte ha aderito al programma Clean Energy: dal 2023 il Comune è stato selezionato in un bando europeo, ottenendo il supporto del Segretariato nella promozione di iniziative di decarbonizzazione.

«È stato un momento importante – ha detto il sindaco Stefano Rombi – per condividere i risultati raggiunti ma anche per evidenziare le criticità ancora da affrontare e le soluzioni in corso. Un’occasione di confronto e crescita, che conferma il ruolo attivo di Carloforte nel panorama delle isole europee impegnate nella transizione energetica». Lo scorso aprile, ricorda Gianluigi Penco, assessore alle Politiche energetiche, «Carloforte aveva ospitato uno dei workshop preparatori che ha coinvolto istituzioni, esperti e comunità locali nella definizione di obiettivi concreti e condivisi per un futuro più pulito e sostenibile».

