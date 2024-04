Nelle aziende smart intelligenza artificiale 

La digitalizzazione delle aziende e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sono inevitabili. Le imprese sarde sono in ritardo rispetto a quelle nazionali, ma la Camera di Commercio di Sassari ha avviato diverse iniziative per colmare il gap con l'I-Lab, il Centro di competenza digitale. Una delle iniziative riguarda la formazione, in collaborazione con H-Farm, uno dei più grandi ecosistemi in Europa per la formazione, l'innovazione e l'imprenditoria.

Ieri mattina i vertici dell'ente camerale del Nord Sardegna hanno presentato due corsi. “Da zero a deep learning” riguarda la formazione tecnica per diventare sviluppatori di intelligenza artificiale. «Si parte dalle basi per la scrittura degli algoritmi e si arriva a padroneggiare gli strumenti dell'intelligenza artificiale per completare molti task lavorativi», ha spiegato Cristiano De Nobili, responsabile scientifico. Il corso prevede 100 ore di lezioni frontali più 50 ore di workshop tematici con la sperimentazione pratica delle nozioni apprese sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Il secondo corso, “Intelligenza artificiale per sviluppatori”, affronta in maniera avanzata i Large Linguage Models, strumenti utili alle aziende per automatizzare e migliorare la comunicazione e l'elaborazione dei dati. Previste 40 ore di lezioni e 10 di esercitazioni operative.

Le lezioni dei corsi saranno registrate e messe a disposizione dei partecipanti attraverso la piattaforma e-learning della Camera di Commercio.