Nelle aule gli alloggi per i bisognosi 

Il progetto si sta concretizzando; per diventare realtà ora c’è bisogno che dalle carte si passi ai lavori. L’obiettivo finale è lodevole: creare una Casa per le associazioni cittadine ma anche alloggi per chi un tetto non ce l’ha. Teatro di questo progetto, iniziato con la Giunta Lutzu e che l’attuale esecutivo vuole mettere in pratica, è l’edificio che ospitava gli alunni delle Elementari a Massama. Per riadattare le aule al nuovo utilizzo il Comune ha in cassa oltre un milione di euro, per la precisione un milione e 250 mila.

La nuova veste

Il grande caseggiato in via Carlo Emanuele, che non vede un alunno da oltre 10 anni, diventerà «la Casa delle associazioni ma anche residenza per soggetti svantaggiati», si legge nella delibera a firma del dirigente Giuseppe Pinna. Tutto grazie all’arrivo di oltre un milione «del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” (PINQuA), finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socioeconomico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici», precisa Pinna.

La finalità

L’investimento che arriva nelle casse comunali d’altronde deve essere investito solo «per riqualificare, riorganizzare e aumentare l’offerta di housing sociale; rigenerare aree, spazi pubblici e privati; migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano», si precisa nella determina.