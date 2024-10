Nelle aule del Mater 50 futuri infermieri 

Il benvenuto alle cinquanta matricole del corso di laurea in infermieristica, oggi alle 10,30, nelle aule del Mater Olbia Hospital. Una breve cerimonia introduttiva darà il via al percorso universitario, erogato dall’ateneo di Sassari, che rappresenta una delle due novità dell’offerta formativa del consorzio UniOlbia insieme al Corso in ingegneria navale gemmato dall’Università di Cagliari. Anche per la laurea in professioni infermieristiche la domanda ha superato le aspettative con circa 250 domande di ammissione pervenute alla segreteria didattica. Il debutto del corso, il cui iter di accreditamento è durato qualche anno, aggiunge un’importante tassello al progetto del Consorzio universitario cittadino che sta lavorando per ampliare il più possibile la formazione accademica in Gallura.

In particolare, il corso di laurea in collaborazione con il Mater Olbia, è il primo al di fuori della città di Sassari e mira a formare personale sanitario altamente qualificato, rispondendo alla crescente richiesta di infermieri. La cerimonia di accoglienza delle matricole, vedrà la partecipazione del Rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, dei vertici del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari, del vicepresidente della Regione Sardegna, Giuseppe Meloni, del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, e del presidente di UniOlbia, Aldo Carta mentre l’inaugurazione ufficiale avverrà a metà novembre con un convegno al quale parteciperanno esponenti del settore. Intanto oggi scade il termine per partecipare al bando dell’Ersu di Cagliari per l'assegnazione di 10 posti alloggio al campus del Geovillage destinati agli studenti del corso di Ingegneria Navale.

RIPRODUZIONE RISERVATA