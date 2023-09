«Nelle aree interne la vita non vuole morire» 

Inviata

Selegas. La più piccola ha solo pochi mesi e si chiama Vera Della Marianna. La più anziana è Giovanna Marongiu, classe 1931. Nel mezzo 107 anime che vivono e “restano” sotto il campanile di Santa Vittoria. Seuni, frazione di Selegas, sta tutti qui, in questa manciata di case arrampicate su uno stradone che porta al tempio della patrona divenuta ieri simbolo di tutte le micro-realtà che lottano per sopravvivere nonostante manchi loro ogni cosa. «Non c’è un medico, un infermiere, un bar, un emporio, la posta, una banca, un luogo di aggregazione. Eppure questi cittadini pagano le tasse come gli altri e hanno diritto agli stessi servizi. Basta col ponziopilatismo , bisogna fare qualcosa», ha tuonato dal pulpito monsignor Gianfranco Zuncheddu, assistente spirituale della comunità, che ha organizzato il convegno “Aree interne: dove la vita non vuole morire”, un incontro al quale hanno preso parte rappresentanti della Chiesa, delle istituzioni, dell’imprenditoria, della cultura: tutti pronti a confrontarsi su proposte concrete per arginare uno spopolamento finora inarrestabile.

I numeri

A descrivere una terra ormai svuotata (soprattutto di giovani) è stato il padrone di casa, il sindaco Alessio Piras: in mano il foglio che racconta la decrescita demografica degli ultimi vent’anni. Gesico – 218, Guamaggiore – 158, Guasila – 488, Mandas – 436 e così via fino a Orroli dove dal 2001 sono stati persi 732 abitanti. Un’emorragia alla quale nessuno tra le panche affollate del tempio di provincia dice di volersi rassegnare. «Siamo di fronte a un fenomeno globale: la popolazione tende a concentrarsi nelle città – ha detto l’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei Giuseppe Baturi –. Serve un’amicizia sociale: collaboriamo – Stato, Europa, amministrazioni locali, terzo settore, Chiesa – ma senza nostalgie localistiche. Conserviamo questo stile di vita senza occultare le possibilità innovative che la tecnologia ci offre». La tecnologia, fattore chiave dello sviluppo più volte richiamato dall’editore de L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu che nel suo libro “Buongiorno SarDegna” sonda le cause dei tanti problemi dell’Isola e indica possibili rimedi richiamati ieri davanti al pubblico di Seuni. «Il tema è economico, perché i luoghi che producono ricchezza collettiva sono attrattivi. La povertà in Sardegna riguarda il 20% della popolazione, in Lombardia il 4%, mentre la media nazionale è dell’11%. Mi sono chiesto quali fossero le ragioni e dove stessero le responsabilità che ritengo siano delle classi dirigenti che si sono succedute negli ultimi tre o quattro decenni e quando parlo di classi dirigenti includo politici, burocrati, imprenditori e sindacati». Dalle cause alle possibili soluzioni: «La continuità territoriale è un grandissimo problema, nelle zone interne servono strade, ferrovie. C’è un gravissimo gap infrastrutturale. Bisogna mettere mano al sistema economico per produrre ricchezza collettiva, produrre benessere e trattenere quei giovani che qui non hanno prospettive. Servono azioni concrete della classe dirigente, della politica». Capitolo a parte per il tema dell’energia. «Il “paesaggio” in Sardegna è un bene economico, ha un valore non solo estetico ed è minacciato dalle torri dei parchi eolici che stanno cercando di costruire nel nostro territorio. Abbiamo il dovere morale di non farli passare», ha concluso Zuncheddu chiamato a tirare le fila del dibattito moderato dal presidente Confindustria Radiotelevisione Franco Siddi. «Il tema dell’eolico è importante, chi non è per l’energia pulita? Ma se questa serve solo agli imprenditori che vengono qui e vogliono impiantare questi parchi nei territori che servono per le nostre produzioni di qualità, non va bene», ha ribadito Siddi.

Il territorio

Dal parroco di Senorbì Nicola Ruggeri una proposta: «Su questo tema siamo in ritardo e sono felice dell’occasione che ci viene offerta. Si potrebbe creare un’equipe di studio nella diocesi». La sindaca di Guasila Paola Casula ha fatto appello all’unità: «Lavoriamo a questo obiettivo, insieme, per i prossimi vent’anni. Concentriamo tutti i progetti in questa direzione: cerchiamo di difendere i piccoli centri dell’interno perché un territorio disabitato è anche più esposto alla speculazione». L’invito a non perdere altro tempo prezioso è arrivato anche dal primo cittadino di Gesico Terenzio Schirru: «Perché le risorse vengono assegnate in base alla popolazione e non in base al valore del territorio? La finiremo come gli indiani d’America e ci faranno fare solo le guide turistiche». A sollecitare un cambio di mentalità è stato anche Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di commercio di Cagliari ed ex assessore regionale agli Enti locali: «Quando se ne vanno le persone, spariscono anche le imprese. Credo sia fondamentale valorizzare le vocazioni territoriali, tracciare nuove strade su percorsi antichi e avere una mentalità un po’ meno chiusa». Puntuale l’intervento del sindaco di Mandas Umberto Oppus che dopo aver sottolineato la mancanza di infrastrutture ha ribadito: «Senza lavoro né servizi non è possibile trattenere i giovani. Siamo belli quando ci sono le sagre, per un giorno all’anno, ma per il resto non offriamo nulla». Focus sugli anziani per Paolo Cuscusa della Cisl: «L’attenzione ai territori periferici è sempre stata una nostra priorità». Mentre Corrado Melis, vescovo di Ozieri, ha invitato a percorrere la strada «dell’amicizia sociale. In un territorio serve ragionare come fossimo dinanzi a una città, come dire “la città del Goceano”, quella della Trexenta e così via». Da Antonello Giuntini della Fondazioni Sardinia l’auspicio che le cose cambino e la consapevolezza «di andare via da qui più ricco e più pieno di entusiasmo». L’ultimo intervento è toccato a Valeria Pardu, giovane assessora comunale di Selegas, nata e residente a Seuni. «Qui ho deciso di vivere e mettermi al servizio della mia comunità. Io ho scelto di restare».

