Nelle acque di Cala Gonone il mega yacht dello sceicco 

Centosessanta metri di metallo distribuiti su quattro ponti, che tutti illuminati ricordano la celebre scena del transatlantico Rex nell’Amarcord di Fellini: è il megayacht “Blue”, appartenente allo sceicco di Abu Dhabi, che da qualche giorno è alla fonda di fronte a Cala Gonone. Ma non è da solo nella baia: un rapido controllo all’applicazione Vessel Finder, che in tempo reale restituisce la mappatura delle imbarcazioni presenti, svela la presenza di “Mar”, 107 metri, e il più piccolo Wayfinder, di “soli” 67 metri. Di fronte a Cala Luna spezzano l’inconfondibile skyline della baia il bellissimo “Haven”, di 82 metri, realizzato dai cantieri Lurssen, e i più piccoli Silver Angel e White Star, di circa 60 metri. Una pacifica invasione, che non manca tuttavia di stimolare discussioni fra chi intravede nella loro presenza motivo di prestigio e potenziali investimenti e chi considera insignificanti le loro ricadute economiche sul territorio e anzi un potenziale pericolo per l’ecosistema. Fra questi ultimi il sub e imprenditore turistico Paolo Insolera: «Le loro enormi ancore, a seconda della posizione in cui vanno a finire, possono arare il fondale, ma l’impatto ambientale più rilevante è sicuramente quello acustico derivato dai loro enormi generatori perennemente accesi. La loro presenza è sicuramente argomento che richiede studi e approfondimenti per valutarne i pro e i contro».

RIPRODUZIONE RISERVATA