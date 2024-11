Nell’auto una pistola, operaio in arresto dopo una perquisizione 

Avrebbe minacciato il titolare di un locale di Cortoghiana asserendo di essere in possesso di un’arma (che in effetti poi la polizia ha ritrovato nella sua auto): per Marco Carrus, 55 anni, operaio di Cortoghiana, sono iniziati i guai. Per scovare la pistola che nascondeva, gli agenti hanno dovuto aprire il cofano anteriore della sua auto, rovistare fra gli apparati del motore e alla fine il revolver, un calibro 38 con sei colpi nel tamburo, è saltato fuori. Carrus così è stato arrestato con l’accusa di detenzione e porto abusivo di arma e minacce aggravate. Dopo la direttissima, arresto convalidato e concessione dei domiciliari (con una deroga che gli consente di recarsi al lavoro) in attesa del processo.

L’intervento degli agenti della Volante del Commissariato di Carbonia (con l’ausilio dei carabinieri della stazione di Teulada) è avvenuto alcune sere fa a Cortoghiana. Una chiamata al 112 da parte di un commerciante della frazione raccontava che un cliente, dopo una discussione, aveva minacciato di tornare a casa per procurarsi una pistola e sparare contro l’esercente. L’uomo in effetti sarebbe rientrato nella pizzeria ma se ne sarebbe poi allontanato quando il titolare lo ha avvertito di aver chiamato la Polizia. Gli agenti del Commissariato hanno rintracciato Carrus qualche minuto dopo. È scattata la perquisizione: addosso a lui non sarebbe stato trovato nulla, e nemmeno nel suo appartamento. Nell’auto invece (cassetto porta oggetti) è stata rinvenuta una scatola con una quarantina di proiettili. La verifica si è estesa fra le parti del motore sino a quando è spuntato il revolver con il caricatore pieno. La pistola sarebbe stata comprata illegalmente. (a. s.)

