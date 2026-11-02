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Tortolì.
03 novembre 2026 alle 00:21

Nell’auto rubata i malviventi lasciano il kit per un colpo 

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L’hanno preso a Monte Attu tra sabato e domenica. L’hanno abbandonato a ovest di Tortolì con dentro un passamontagna, una pistola giocattolo e una roncola. Un fuoristrada parcheggiato fuori casa, sparito senza rumore. Denunciato domenica mattina. Ritrovato poche ore dopo, su una strada isolata di periferia. Dentro, sul sedile del passeggero, la scena che cambia tutto: il passamontagna, la pistola finta per farsi credere armati, la roncola. Non oggetti dimenticati. Un kit preparato con cura. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Lanusei che non trascurano alcuna ipotesi. Chi tramava è stato disturbato da qualcosa o qualcuno e ha dovuto precipitosamente abbandonare il campo.

All’interno del fuoristrada, rubato qualche ora prima nel quartiere residenziale da due persone a volto scoperto (indossavano soltanto un cappuccio), i militari hanno ritrovato (e sequestrato) tre oggetti. A quel punto la domanda da farsi è per cosa doveva servire? Un colpo in una casa isolata? Un magazzino? Una rapina lampo? Un avvertimento a qualcuno? Chi ha preparato tutto non aveva neanche individuato un mezzo adeguato alle fughe su strade sterrate, anche perché prima del fuoristrada hanno tentato di rubare un’Alfa Romeo Giulietta che però hanno trovato chiusa. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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