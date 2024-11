Nell’auto quattro chili di marijuana 

Due ragazzi sono stati arrestati mercoledì notte a Decimomannu dopo essere stati fermati a bordo di un’auto con ben 4 chili di marijuana. Ieri mattina, dopo la convalida degli atti, il giudice del Tribunale, Gianluigi Dettori, li ha liberati senza applicare misure, accogliendo le richieste dagli avvocati difensori Emanuele Pizzoccheri e Alberto Marcias.

Il blitz

Nei guai, accusati di detenzione al fine di spaccio di stupefacente, sono finiti il 24enne Tarik Karmouchi di Assemini e l’amico Stanco Kankovic, di un anno più grande residente a Decimomannu. I due sono stati individuati di carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Dolianova, supportati dai colleghi della Stazione di San Sperate. Entrambi disoccupati, i due giovani sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo di una Bmw 530. Stando alla ricostruzione dell’accusa avrebbero mostrato un atteggiamento sospetto, spingendo i militari ad approfondire i controlli nel veicolo.

La droga

All’interno dell’auto gli investigatori hanno recuperato 4 chili di marijuana divisi in sette buste pronte per la distribuzione. Trovati anche una decina di grammi di hashish all’interno di un barattolo. La droga è stata sequestrata e, per i due ragazzi, sono stati disposti gli arresti domiciliari dal pubblico ministero Gilberto Ganassi che li ha confinati nell’abitazione del 24enne ad Assemini. Ieri mattina, poi, entrambi sono comparsi davanti al giudice Dettori per la convalida.

La difesa

Assistiti dall’avvocato Pizzoccheri, uno dei indagati si è difeso stendendo che si trattasse di marijuana light, dunque con una bassa percentuale di principio attivo. In udienza non c’era il pubblico ministero titolare del fascicolo ma un onorario che ha sollecitato la custodia cautelare per i due giovani, ma alla fine il giudice ha stabilito di rimetterli in libertà senza limitazioni. Sarà dunque necessario, prima di procedere, capire se si tratti di cannabis indica o sativa, classificando anche la quantità di principio presente nei circa quattro chili di foglie recuperate.

Le indagini

Nel frattempo proseguono le indagini per comprendere la provenienza dello stupefacente, così da accertare se i due ragazzi stessero facendo semplicemente da corrieri o se la droga fosse loro. Il processo è stato poi rinviato per l’abbreviato.

