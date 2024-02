Nell’auto del rider anche la droga 

La fuga è durata poche centinaia di metri: da viale Marconi ai parcheggi di via Newton. Qui un 30enne di Quartu, un rider impegnato in alcune consegne di cibo con la sua auto, è stato bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile: oltre a non essersi fermato all’alt dei militari, si era liberato di un pacchetto prontamente recuperato dagli investigatori. All’interno, 50 grammi di hascisc. E in casa aveva anche della marijuana, una trentina di grammi. L’uomo alla fine è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Doppio lavoro

L’operazione è nata per caso, domenica notte. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia erano impegnati in un controllo in viale Marconi, zona dove ci sono discoteche e locali notturni. Hanno visto passare una Mercedes e il conducente, facendo finta di nulla, non si è fermato all’alt dei militari. La vettura ha poi svoltato in via Newton, fermandosi in un parcheggio. Il conducente ha gettato qualcosa dal finestrino ma è stato notato dai militari che hanno raccolto da terra il piccolo pacchetto. Dentro, secondo le accuse, c’era la droga: 50 grammi di hascisc. Il trentenne è stato così bloccato e ha dovuto interrompere il lavoro: stava effettuando delle consegne a domicilio. Il rider utilizzava la sua auto per gli spostamenti in città. Tra l’attività legale e la detenzione della sostanza stupefacente non sono emersi collegamenti: verranno comunque svolti ulteriori accertamenti per capire se l’uomo svolgesse anche un servizio a domicilio per la vendita di droga. Anche perché i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, trovando nella stanza del trentenne 28 grammi di marijuana e uno di hascisc.

Uso personale

Ai militari ha ribadito più volte che si trattava di sostanze per uso personale. Nonostante alcuni precedenti, il trentenne è stato denunciato: il pm di turno ha ritenuto che non ci fossero le condizioni e gli elementi per l’arresto. La droga è stata sequestrata: verrà custodita nella caserma dei carabinieri per poi essere distrutta quando arriverà il via libera del Tribunale. (m. v.)

