Nell’auto con un chilo e mezzo di cocaina 

Qualche movimento sospetto a Pirri e la segnalazione alla Polizia: è scattata così l’operazione degli investigatori della Squadra Mobile che ha permesso di sequestrare un chilo e mezzo di cocaina purissima, arrestando il 35enne che ha ricevuto il pacco di droga. Il corriere, arrivato in scooter, è riuscito invece ad allontanarsi subito dopo aver consegnato al complice il carico. Un colpo importante al mercato dello spaccio: secondo i poliziotti una volta lavorati il chilo e mezzo di cocaina avrebbe permesso di ottenere più di 21mila dosi per un guadagno stimato in oltre 120mila euro.

In cella

Il blitz degli agenti coordinati dal dirigente Davide Carboni si è dunque concluso con il trasferimento in carcere di Marco Bonato, di Sarroch, come disposto dal pm Emanuele Secci, titolare dell’inchiesta. Sabato la giudice Ermengarda Ferrarese ha convalidato l’arresto: l’indagato, assistito dall’avvocato Antonio Enna, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Confermata la misura cautelare in carcere, almeno in questa prima fase delle indagini che proseguono.

L’appuntamento

Secondo la ricostruzione fatta dalla Squadra Mobile, l’incontro tra Bonato e un complice è avvenuto a Pirri. Alcune persone hanno notato dei movimenti sospetti da parte di una persona, in auto, impegnata a verificare se non ci fossero occhi indiscreti nella zona, avvisando precuazionalmente la Polizia. Quella che sembrava poter essere una segnalazione di poco conto è diventata invece molto preziosa. Gli agenti in borghese, arrivati sul posto, hanno aspettato che il 35enne facesse qualcosa. Poi c’è stato l’arrivo di un individuo su uno scooter. La consegna di un pacco è durata pochissimi istanti e i poliziotti non sono riusciti a fermare il giovane a bordo del ciclomotore, sparito quasi subito dalla zona senza che gli agenti riuscissero a seguirlo.

Pedinamento

La vettura invece ha lasciato Pirri. Gli investigatori della Mobile non hanno perso il contatto visivo nella speranza di vedere dove fosse diretto l’uomo. Ma sulla strada statale 195, in direzione Capoterra, temendo che potesse sparire nel nulla anche l’auto, si è deciso di intervenire. Il veicolo è stato fermato e gli agenti hanno recuperato subito la busta con le due confezioni di cocaina. In tutto un chilo e mezzo di sostanza purissima. Il 35enne, un insensurato, è finito in manette. Ora la Mobile è al lavoro per capire l’effettivo ruolo di Bonato e chi fosse il corriere.

