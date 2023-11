Nell’auto con droga e coltello 

Fermato per un controllo, durante un posto di blocco della Polizia Locale, sull’asse mediano, un 23enne cagliaritano è stato trovato in possesso di 14 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un coltello. Non solo. Era alla guida di un’auto non assicurata.

Alla fine di tutti gli accertamenti da parte dei poliziotti, è stato denunciato. La bustina con la droga era in una tasca degli indumenti mentre il coltello e il bilancino si trovavano nella vettura. Il giovane non ha detto niente. Dopo essere stato identificato, è scattata la denuncia per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi.

Gli agenti hanno sequestrato i 14 grammi di marijuana, il bilancino e il coltello così come la vettura perché, dopo un controllo tramite la centrale operativa, è risultata non avere la copertura assicurativa. I controlli da parte della Polizia Locale proseguiranno anche in alcune strade del centro città.

