Nell’armadio i corpi dei neonati uccisi 

Reggio Calabria. Ha soffocato i due gemelli che aveva appena partorito, poi li ha avvolti in una coperta e li ha nascosti in un armadio. È la ricostruzione della Procura, che accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere una 25enne, ora ai domiciliari con braccialetto elettronico. La giovane è accusata anche di soppressione di cadavere di un altro figlio: gli inquirenti sospettano che già tre anni fa fosse rimasta incinta e si fosse sbarazzata del figlio appena nato. Il fidanzato è invece indagato per favoreggiamento.

Un anno di indagini

La storia ha come sfondo il quartiere Pellaro, dove la giovane vive con i genitori in un contesto familiare che gli inquirenti definiscono normale, senza alcun disagio particolare. La vicenda era venuta alla luce il 17 luglio del 2024. La madre della ragazza, sentendo un odore sgradevole provenire dall’armadio, lo aveva aperto trovando i due corpicini. Pur immaginando che la figlia potesse essere responsabile, la donna aveva avvertito subito la polizia. La giovane era stata iscritta nel registro degli indagati per infanticidio e l’autopsia aveva confermato che i bimbi erano nati vivi ed erano morti per soffocamento. Gli accertamenti di natura biologica inoltre avevano confermato che erano figli della 25enne.

I messaggi

Proseguendo le indagini la mobile ha saputo dai genitori - del tutto estranei alla vicenda - che poco tempo prima del ritrovamento la figlia era stata ricoverata per una forte emorragia al Grande ospedale metropolitano, dove aveva rifiutato di sottoporsi a visita ginecologica e aveva negato di essere mai stata incinta. I sistemi di videosorveglianza nella zona di Pellaro hanno confermato che l’8 luglio 2024 tra le 19 e le 20,30 - data e orario stimati per il parto - la ragazza era sola in casa, il che ha portato ad escludere che qualcuno l’abbia aiutata. Nei messaggi scambiati tra lei e il fidanzato è emerso che la coppia aveva vissuto una situazione identica nel 2022. Dallo scambio sono emersi «forti disaccordi circa il fatto di tenere o meno il figlio», fino ad agosto, quando si sospetta che la giovane abbia partorito e soppresso il corpo del neonato appena nato. Elementi che poi hanno portato all’iscrizione del fidanzato nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento.

