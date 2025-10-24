VaiOnline
Arbus.
25 ottobre 2025 alle 00:30

Nell’area artigianale al via (finalmente) i lavori 

Al via i lavori per la riqualificazione della zona industriale di Gibbas Altas, un’area di periferia nel comune di Arbus.

La priorità assoluta sarà data alla sistemazione della viabilità interna, più volte i lavoratori e i titolari delle aziende si sono lamentati per le condizioni delle strade che presentano buche profonde e ogni volta che piove si aprono veri crateri che diventano pericolosi e dannosi per i mezzi che transitano, in particolare quelli pesanti che per evitare l’ostacolo rovinano la via. Una situazione che andrà avanti ancora per poco: dopo oltre tre anni di attesa con i fondi in cassa, 350mila euro della Regione, partiranno i lavori. Ad annunciarlo è il sindaco di Arbus Paolo Salis: «Nello specifico – dice il primo cittadino – le opere consistono nella messa in sicurezza dell’area con strade asfaltate, marciapiedi pavimentati e, soprattutto, si potrà dire addio alle pozzanghere e agli allagamenti. Inoltre, verrà data particolare attenzione anche al completamente dell’illuminazione. E poi l’allargamento dei cancelli d’ingresso, troppo stretti per i mezzi pesanti, infine rendere accogliente il complesso produttivo con l’arredo di piccole oasi di verde».

Si tratta di opere importanti che sono utili anche per incentivare i giovani ad investire nel settore industriale e commerciale e sostenere le numerose attività locali presenti, imprese che danno occupazione e creano ricchezza in un Comune, il terzo per estensione della Sardegna, fra mare e montagna, sempre più spopolato per via di tante famiglie con la valigia in mano.

«Lavoriamo a una rete di servizi moderna ed efficiente che dà speranza agli imprenditori, per rilanciare il lavoro e restituire al paese la centralità economica», conclude il sindaco Salis. ( s. r. )

