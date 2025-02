Nell’area archeologica di Iloi svetta una torre di oltre 2 metri 

Non si tratta di una nuova scoperta, ma il riaffiorare in tutto il suo splendore della torre sud-occidentale del nuraghe Iloi riempie di soddisfazione non solo quanti ci stanno lavorando ma tutta la comunità sedilese.

«Tesoro immenso»

«La prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza, consolidamento e disboscamento dell’intero complesso nuragico – evidenzia la direttrice degli scavi Anna Depalmas, che collabora ai lavori di restauro del nuraghe, seguiti dalla Soprintendenza con a capo Alessandro Usai - sta riportando alla luce questo tesoro immenso, grazie alla rimozione del crollo che ingombrava parte della parete del nuraghe di tipo arcaico e l’esterno della torre sud-occidentale. Si tratta di una struttura di almeno due metri che aumenta sempre di più la comprensione dell’edificio complesso di Iloi e impreziosisce tutta l’area».

I lavori

I lavori nell’area del villaggio hanno preso il via l’8 marzo 2022 e costituiscono la prosecuzione delle indagini avviate in precedenza, principalmente concentrate nello scavo di nuove strutture, tra cui quella sub-ellittica di grandi dimensioni edificata a breve distanza dalla cortina muraria nord-orientale del nuraghe. Le indagini, alle quali stanno partecipando studenti e archeologi italiani e stranieri, sono condotte dal dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Sassari, sotto la direzione di Anna Depalmas coadiuvata sul campo da Marta Pais, Rossana Conti, Veronica Ortu e Gerolamo Barra.

Il sindaco

Quello che appare agli occhi dei visitatori è un “Parco archeologico di Iloi, Ispiluncas, Serra Linta” riqualificato grazie ad alcuni importanti interventi, svolti dal Comune con 390mila euro, che rendono l'area più fruibile. Ripuliti gli spazi, realizzati camminamenti usufruibili anche dai portatori di handicap e installata una nuova cartellonistica. «La gestione - sottolinea il sindaco, Salvatore Pes - è affidata all’associazione Iloi che si occupa già del Museo del territorio ed è pronta a fornire, su richiesta, l'opportunità di visite guidate».

