La strada in via Siliqua era stata aperta negli ultimi mesi del 2024, per interventi che interessavano i sottoservizi. Il tratto non è però stato ripristinato a dovere dall’impresa, e le reti arancioni di protezione continuano a delimitare la zona. Abbandonata all’incuria da mesi, nella strada cresce indisturbata l’erbaccia. I residenti aspettano il ripristino.

