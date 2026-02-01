Nell’Archivio storico un pezzo di Atene sarda 

Un intero piano ricco di fascino, storia e aneddoti. Oltretutto in pieno centro, luogo ideale per abbracciare il passato ma al tempo stesso per imbastire presente e futuro di una città abbonata ai nomi illustri. «Nel nostro archivio abbiamo gli atti di nascita e di morte di personaggi di spicco della cultura e della società nuorese», esordisce Mariangela Deidda, responsabile dell’Archivio storico, suggestiva novità inaugurata ieri mattina in piazza Vittorio Emanuele 5 dalla diocesi barbaricina. «Ci sono gli atti di battesimo di Grazia Deledda, di Giorgio Asproni, di Sebastiano Satta». Ivana Bandinu, responsabile della Biblioteca diocesana, aggiunge: «Abbiamo circa ottomila libri: partiamo dal Cinquecento per arrivare ai giorni nostri».

Curiosità

Un traguardo atteso anni. Il vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, ha restituito alla città e al territorio l’Archivio storico e la Biblioteca diocesana. Due sedi comunicanti, rinnovate e arricchite da una veranda panoramica, in grado di regalare - a studenti, ricercatori o semplici cittadini - preziosi momenti di studio e cultura, impreziositi da una vista mozzafiato. «Sicuramente tutte le “cinquecentine” sono interessanti, alcune delle quali tra l’altro restaurate», premette Ivana Bandinu. «Senza dubbio è curioso sapere che la nostra biblioteca ospita un’edizione dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, di fine Ottocento. Poi, c’è pure un libricino di protesta sull’edificazione a Roma della statua per Giordano Bruno. Se parliamo di Sardegna, invece, c’è una vasta sezione». Qualche chicca locale? «Ho trovato un’edizione di “Sos sinnos”, di Michelangelo Pira, con la fascetta dedicata al vincitore del “premio Ozieri”. Sono libri che non si trovano più in commercio, dove addirittura è difficile ritrovare le ristampe. Quindi, abbiamo dei libri che non sono stati più pubblicati e ristampati, ma che nei nostri spazi potrebbero trovare una nuova vita e una nuova luce».

Biblioteca diocesana ma non solo. Ecco l’Archivio storico: stesso piano, stessa cura. Anche qui, sono tante le curiosità che scaldano il cuore e permettono alla mente di fare un suggestivo viaggio a ritroso. «Qui si può trovare la documentazione relativa alla canonizzazione della Beata Antonia Mesina. Sono atti riservati ma custodiamo anche documenti di questo genere», dichiara Mariangela Deidda. «Qua troviamo davvero la storia della diocesi di Nuoro, dalle sue origini. Dunque, si parte dalla metà del 1500 per arrivare a settant’anni fa». Chi può beneficiare di questo incredibile patrimonio? «Tutti gli studiosi, tutte quelle persone interessate a fare ricerca».

Il vescovo

«Aspettavamo da tempo l’apertura dell’Archivio - ammette monsignor Antonello Mura -. Inoltre, l’aver collegato la Biblioteca diocesana è un segno di attenzione a tutto il mondo culturale». L’Archivio storico aprirà il lunedì, dalle 10 alle 17, su appuntamento. La Biblioteca diocesana, invece, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

RIPRODUZIONE RISERVATA