Tre episodi per un documentario che promette di tenere con il fiato sospeso anche gli appassionati di archeologia più esperti e aggiornati. Debutta oggi alle 21.15 su Sky Arte “Pompei & Tutankhamon – A caccia di misteri”, la cui prima puntata conduce gli spettatori nell’antico Egitto, tra intrighi, segreti ed enigmi rimasti a lungo insoluti. In “I segreti di Tutankhamon”, la professoressa Bettany Hughes svolge la prima delle tre indagini proposte, tra loro accomunate dal focus sul mondo antico e dal diretto coinvolgimento di maestranze e professionisti che dedicano le loro vite alla riscoperta delle civiltà del passato. Accendendo i riflettori su figura come Tutankhamon, costantemente al centro del lavoro degli egittologi.