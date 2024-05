Nell’antica terra del sughero si punta su vigna e allevamento Carta cerca il bis a Ortueri  

Anche a Ortueri sarà il quorum l'avversario da battere alle prossime comunali. Francesco Carta, sindaco uscente, chiede ai propri concittadini la riconferma sullo scranno più alto del municipio di via Cavallotti.Il piccolo paese del Mandrolisai, operosa comunità di mille abitanti, duramente colpito dal calo demografico degli ultimi decenni sta in questi anni tenacemente provando a reagire. Storica capitale del sughero, vede attualmente nell'agricoltura e nell'allevamento i settori trainanti della propria economia. In particolare la vite, con la crescita di diverse apprezzate aziende dalle rinomate etichette e nuovi impianti, vive un periodo di grande rinascita.

Il lavoro fatto

«Cinque anni di governo non facili quelli appena trascorsi, soprattutto durante la pandemia, in cui si è lavorato tanto e bene» ricorda Carta che rivendica con orgoglio i risultati raggiunti dall'amministrazione a partire dalla riorganizzazione e potenziamento dello stesso ente che ha raddoppiato il numero dei dipendenti, fino all'oculata gestione delle risorse pubbliche che ha permesso di far fronte alle necessità più sentite sul fronte sociale e culturale.Il miglioramento della viabilità interna e rurale, la creazione di “s’Oberaria” area destinata a iniziative di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale della comunità, l'inaugurazione dello spazio Culturale e Sociale di Parco Bau, la realizzazione della nuova sede dell’associazione Croce Verde e l’incremento delle risorse per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare ed educativi, tra i principali interventi promossi dall'amministrazione, mentre per rispondere al crescente bisogno di sicurezza dei cittadini, il Comune sta per avviare la costruzione di una nuova caserma dei Carabinieri che permetterà il potenziamento del presidio di forza pubblica.

Anche la promozione della cultura e lo sviluppo turistico sono stati al centro dell'azione del Comune con eventi come la rassegna natalizia Boghes e Sonos de Festa e il Mandrolisai Wine & Music Festival e l’investimento nel potenziamento del Parco dell’Asino Sardo, propedeutico all’insediamento di un Centro specializzato in Interventi assistiti con gli Animali. Menzione a parte merita il progetto “Framentu - Mandrolisai in fermento” che ha portato nel paese ingenti risorse per il pubblico e per le aziende.

Il programma

Ad affiancare il 47enne leader di Animu Ortueri, nella nuova sfida elettorale, una lista giovane di 12 candidati, perfettamente equilibrata fra uomini e donne che vede riconfermati diversi consiglieri uscenti.«Ci presentiamo nuovamente alla comunità con un programma in continuità con il mandato che si sta chiudendo, con idee, investimenti e progettualità già programmati per milioni di euro e altrettanti progetti da concretizzare – dichiara Carta – Non sono interventi “spot” ma visioni e azioni tese a un nuovo modello di sviluppo economico, sociale e democratico per la nostra comunità, in grado di garantire una vita dignitosa e di qualità a tutti, diventando una valida alternativa ai centri urbani.Questi sono gli assi portanti della nostra visione, ma non ci dimenticheremo mai – conclude – delle risposte ordinarie che ci richiede la popolazione, con particolare riguardo ai servizi rivolti alle categorie più fragili, a partire dagli anziani, e alle opportunità da creare per i giovani».

