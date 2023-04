Nell’antica isola vulcanica scolpita dal vento e dal sale Capo Sandalo e Cala Fico ricami gotici e tabarchini 

Al termine della discesa un piccolo edificio ospita gli operatori dell’Oasi Lipu, presenti in questo luogo grazie alla frequentazione del Falco della Regina che, sul finire della primavera, migra sulle falesie vicine per riprodursi, giungendo dall’Africa come un tempo fecero gli stessi tabarchini. Oltre la casupola, si spalanca invece la gotica insenatura di Cala Fico. Qui la natura si è accanita cesellando ogni singola roccia, scolpendo la pietra vulcanica in delicati ceselli alveolari o in scavernamenti sospesi in precari equilibri. Una lunga e stretta ria si allunga a occidente: raramente qui il mare è calmo e le sue onde imitano il chiarore delle rocce lontane, alternandosi a un blu scuro e fondo, inquieto.

La strada asfaltata costeggia le saline e si inoltra verso occidente, giungendo a contemplare il Mar di Sardegna ad una svolta brusca, dopo un rettilineo abbracciato dai pini. Uno slargo permette di abbandonare l’auto, seguendo le indicazioni per Cala Fico, cominciando a scendere per una strada mineraria, sferzati da un vento che sa di mare. Accanto al tracciato, alcune strutture tradiscono la presenza di una miniera di manganese: seminascosta nella macchia si rivela qualche oscura galleria, mentre i minerali tingono di variegate cromie le pareti intorno.

Per chiunque vi giunga la prima volta, l’isola dei tabarchini ha in serbo fin dal primo momento la indifferente ostentazione del suo carattere peculiare, fiero erede di una identità forgiatasi in secoli di trascorsi travagliati sulle sponde del Mediterraneo. Carloforte è un borgo perfetto, così diverso dai villaggi sulcitani che la fronteggiano al di là dell’acqua. L’atmosfera di unicità che vi si respira si mantiene intatta anche quando si lasciano le case e ci si inoltra nel cuore vulcanico dell’isola, pur se questa mantiene nella sua geologia molte similitudini con altre terre sarde.

Per chiunque vi giunga la prima volta, l’isola dei tabarchini ha in serbo fin dal primo momento la indifferente ostentazione del suo carattere peculiare, fiero erede di una identità forgiatasi in secoli di trascorsi travagliati sulle sponde del Mediterraneo. Carloforte è un borgo perfetto, così diverso dai villaggi sulcitani che la fronteggiano al di là dell’acqua. L’atmosfera di unicità che vi si respira si mantiene intatta anche quando si lasciano le case e ci si inoltra nel cuore vulcanico dell’isola, pur se questa mantiene nella sua geologia molte similitudini con altre terre sarde.

Le miniere

La strada asfaltata costeggia le saline e si inoltra verso occidente, giungendo a contemplare il Mar di Sardegna ad una svolta brusca, dopo un rettilineo abbracciato dai pini. Uno slargo permette di abbandonare l’auto, seguendo le indicazioni per Cala Fico, cominciando a scendere per una strada mineraria, sferzati da un vento che sa di mare. Accanto al tracciato, alcune strutture tradiscono la presenza di una miniera di manganese: seminascosta nella macchia si rivela qualche oscura galleria, mentre i minerali tingono di variegate cromie le pareti intorno.

Cala Fico

Al termine della discesa un piccolo edificio ospita gli operatori dell’Oasi Lipu, presenti in questo luogo grazie alla frequentazione del Falco della Regina che, sul finire della primavera, migra sulle falesie vicine per riprodursi, giungendo dall’Africa come un tempo fecero gli stessi tabarchini. Oltre la casupola, si spalanca invece la gotica insenatura di Cala Fico. Qui la natura si è accanita cesellando ogni singola roccia, scolpendo la pietra vulcanica in delicati ceselli alveolari o in scavernamenti sospesi in precari equilibri. Una lunga e stretta ria si allunga a occidente: raramente qui il mare è calmo e le sue onde imitano il chiarore delle rocce lontane, alternandosi a un blu scuro e fondo, inquieto.

Prendendo quota

Quello che viene chiamato generalmente “Sentiero Verde” è un tracciato evidente che si stacca proprio a sinistra della spiaggia, nei pressi della casupola. Anche se ben segnato, la presenza di una guida escursionistica, o degli operatori dell’oasi, è sicuramente l’unico modo per comprenderne appieno l’unicità.Il sentiero prende subito quota, alternandosi a striscianti cespugli, mentre in primavera, nelle zone più umide e riparate, qualche timida orchidea si alterna al Bellium dalle foglie grasse e a grandi pulvini di Limonium. Altrove è solo la roccia ad imporsi, spazzata dai venti e dalla salsedine che non concede tregua.

Sul mare

Si svolta leggermente, offrendosi alla potenza del vento. Ogni passo è un delicato equilibrio sulle concrezioni che il suo millenario accanirsi ha scolpito sulle rocce vulcaniche: talvolta sfondate in larghi spiazzi sabbiosi, ora fragili e delicate, impongono all’escursionista di tenersi sul sentiero per evitare di rovinarle. L’insenatura di Cala Fico è ormai sotto i piedi e il mare aperto si spalanca nella sua curva distanza. A sinistra, il faro di Capo Sandalo segna il profilo del cielo, imponendosi come un riferimento: a dispetto della quota modesta, qui gli orizzonti sono infiniti ed aperti e lo sguardo non riesce mai a fissarsi su un particolare.

Le falesie dei falchi

Si svolta a sinistra, cominciando leggermente a scendere verso la zona delle “ciasette ” , così chiamate p er la loro somiglianza a piccole piazzette. Una sella larga e piatta si affaccia con una vertigine sulle falesie. In estate il cielo si riempie di grida, di voli, di acrobazie: i Falchi della R egina e i gabbiani si contendono lassù il regno dell’aria, forti della presenza delle loro vaste colonie disseminate sugli scogli. È nel periodo della nidificazione che occorre essere discreti e che la presenza degli esperti è impagabile: osservare le evoluzioni di questi animali straordinari da vicino e nel loro ambiente non ha prezzo, ma bisogna evitare di trasformare la propria curiosità in invadenza.

Capo Sandalo

Un piccolo capanno fisso per le osservazioni si mimetizza sulle falesie. Sulla sinistra si distingue il profilo della strada, nascosto tra gli arbusti striscianti: per raggiungerlo si passa sotto una parete dalle forme variegate, ultimo cesello che la natura regala a chi sfida l’arida realtà di questi luoghi. Sulla destra, il faro di Capo Sandalo è ormai vicinissimo: la sua bella costruzione ricade però in area militare e per visitarla occorre richiedere un particolare permesso. Si potrebbe così ammirare, nel punto più occidentale di Sardegna, la grande Spaccaia du Fanò, un’orrido precipizio sfondato sulle falesie che guarda in direzione del mare aperto, circondato dai nidi dei falchi e dei gabbiani.Un ultimo sforzo conduce alla strada, fino allo spiazzo dove essa termina: qui lo sguardo può volgersi finalmente a sud, giungendo a contemplare le vertiginose pareti di Capo Rosso, dove altri sentieri e altre miniere si alternano al blu infinito della costa, portando ad altri percorsi , altre scoperte e nuovi racconti.

RIPRODUZIONE RISERVATA RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata