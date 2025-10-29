VaiOnline
San Gavino.
Nell’anfiteatro comunale c’è un nuovo palco in legno 

Sono terminati i lavori per la sostituzione del palco in legno del grande anfiteatro all’aperto da 1080 posti che anche nell’estate appena conclusa ho ospitato gli spettacoli della rassegna "Sang/Arena”. Questo intervento è stato finanziato con 50mila euro dal Comune e ha permesso di sostituire palco in legno danneggiato negli anni dagli agenti atmosferici perché si trova all’aperto e in questo modo l’anfiteatro è di nuovo operativo e il primo novembre con ingresso gratuito a partire dalle 19 allo spettacolo “Gipsy Fiesta”.

È in prima linea l’assessore Riccardo Pinna: «Attraverso questo intervento continuiamo a investire in cultura, perché anche l’anfiteatro torni a respirare. Abbiamo ridato voce al suo palco, rifacendo il tavolato che per anni ha sostenuto artisti, musicisti e attori, restituendo dignità a una struttura che è cuore delle nostre estati culturali. Con fondi di avanzo di bilancio guardiamo avanti, verso una gestione più aperta e condivisa, capace di valorizzarne il potenziale. L’evento del primo novembre chiuderà la stagione all’aperto, mentre il sipario del teatro comunale si prepara ad accogliere nuove emozioni. San Gavino conferma così la sua grande attenzione per la cultura, lo spettacolo e l’arte tra luce, passione e futuro». Ora a breve inizierà la stagione del Cedac nel vicino teatro comunale da 300 posti inaugurato nel lontano 1994 dall’attrice Paola Borboni. (g. pit.)

