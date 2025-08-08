Nell’ambulatorio di viale Trento arriva un nuovo medico di base  

Arriva un nuovo medico di base, prese d’assalto le farmacie che hanno dato la disponibilità ad accogliere le domande, la casa della salute della Asl e l’ufficio di facilitazione digitale del comune di Sant’Antioco.

Nei parcheggi adiacenti, soprattutto ieri mattina, decine di automobili testimoniavano la corsa dei pazienti alla procedura per accaparrarsi l’assistenza del medico. La consistente affluenza è costituita dai tantissimi cittadini che erano rimasti senza medico a seguito dei diversi medici andati in pensione, non solo a Sant’Antioco ma anche nei comuni limitrofi. da ieri è possibile scegliere come nuovo medico di base la dottoressa Barbara Massa, operativa nel nuovo ambulatorio in Viale Trento.

La scelta del medico può essere fatta in autonomia online sulla piattaforma “Zente Web”, ma è obbligatorio accedere con Spid o Cie attiva. Non ci sono altri metodi d’accesso e proprio per questo, farmacie, Asl e uffici comunali sono a disposizione per aiutare chi ha bisogno di effettuare la scelta del medico. In questi ultimi anni, tra Sant’Antioco e Calasetta, erano rimasti senza medico di famiglia circa 3 mila persone. (s. g.)

