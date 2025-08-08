VaiOnline
Sant’Antioco.
09 agosto 2025 alle 00:18

Nell’ambulatorio di viale Trento arriva un nuovo medico di base  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva un nuovo medico di base, prese d’assalto le farmacie che hanno dato la disponibilità ad accogliere le domande, la casa della salute della Asl e l’ufficio di facilitazione digitale del comune di Sant’Antioco.

Nei parcheggi adiacenti, soprattutto ieri mattina, decine di automobili testimoniavano la corsa dei pazienti alla procedura per accaparrarsi l’assistenza del medico. La consistente affluenza è costituita dai tantissimi cittadini che erano rimasti senza medico a seguito dei diversi medici andati in pensione, non solo a Sant’Antioco ma anche nei comuni limitrofi. da ieri è possibile scegliere come nuovo medico di base la dottoressa Barbara Massa, operativa nel nuovo ambulatorio in Viale Trento.

La scelta del medico può essere fatta in autonomia online sulla piattaforma “Zente Web”, ma è obbligatorio accedere con Spid o Cie attiva. Non ci sono altri metodi d’accesso e proprio per questo, farmacie, Asl e uffici comunali sono a disposizione per aiutare chi ha bisogno di effettuare la scelta del medico. In questi ultimi anni, tra Sant’Antioco e Calasetta, erano rimasti senza medico di famiglia circa 3 mila persone. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 