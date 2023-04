Nell’ambulatorio comunale arriva lo specialista di base 

Da oggi in servizio un nuovo medico di medicina generale nel comune di Serrenti. Dopo i disagi e i malcontenti relativi alla mancanza di medici definitivi e al cambio repentino di sostituti che si sono succeduti negli ultimi mesi, ad affiancare gli attuali specialisti Lucio Corongiu e Mattia Setzu arriva Andrea Zuddas, terzo medico di base che si occuperà di chi al momento è sprovvisto di copertura sanitaria.

Attivo nell’ambulatorio comunale di via Gramsci, il dottor Zuddas erediterà i pazienti originariamente in carico alla dottoressa Marta Piras. Il procedimento di assegnazione del nuovo medico avverrà tramite una procedura automatica gestita dagli uffici della Asl, anche se per gli stessi pazienti sarà comunque possibile scegliere un altro medico che nel frattempo si sia trovato disponibile.

«Pur tra le note difficoltà in cui versa il settore sanitario – commenta il sindaco Pantaleo Talloru –, ringraziamo i medici che hanno scelto la nostra comunità per fornire il loro indispensabile servizio in favore dei pazienti di Serrenti». I giorni e gli orari provvisori di apertura dell’ambulatorio sono il lunedì mattina, dalle 9 alle 12, e il giovedì pomeriggio, dalle 16 alle 18, in attesa di una definizione definitiva del calendario ambulatoriale.

