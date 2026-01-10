VaiOnline
Sardara.
11 gennaio 2026 alle 00:12

Nell’Albo d’oro il soldato “dimenticato” nelle lapidi 

Dopo un secolo Battistino Vacca, morto nella Grande Guerra, è nell’albo d’oro dei Caduti e nella lapide del suo Comune, Sardara. A raccontare la storia è la nipote, Floreana Orrù, da oltre un anno impegnata in una serie di verifiche in archivi storici e banche dati del ministero della Difesa, perché la memoria storica riconoscesse anche al nonno il posto meritato. «Leggendo l'Unione Sarda – racconta - nelle pagine che riportavano i soldati sardi caduti nella Prima guerra mondiale ho cercato invano mio nonno. Anche in ricordo di mia madre Giovanna, che avrebbe voluto tanto un segno che ricordasse il padre, ho bussato alle porte del giornale. Il professionista che seguiva il progetto, Guido Rombi, è stato determinante per raggiungere l’obiettivo. Quando tra tanti elenchi pubblicati, ho letto Battistino Vacca, ho pianto di gioia. Grazie Unione».

Quel nome mancava anche nella lapide di Sardara che riporta i concittadini eroi e i caduti in guerra. «Integrare l’elenco – prosegue la donna - col nome di mio nonno non è stato complicato. Il sindaco Giorgio Zucca ha accolto la richiesta e svolto gli adempimenti burocratici con le verifiche in Prefettura, al ministero della Difesa e alla Soprintendenza, agevolandomi con le autorizzazioni. Il 4 novembre, alla commemorazione davanti al monumento ai Caduti in guerra, per la prima volta nella lapide c’era anche mio nonno, Battistino. Grazie al sindaco. Una delle difficoltà riscontrate nel percorso - conclude - è stato un errore negli atti ufficiali: Battistino confuso con Giovanni, il nome col quale era noto».

