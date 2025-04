«Nella zona di Giliacquas erbacce alte e panchine rotte»  

Durante l’ultimo Consiglio comunale di Elmas Giuseppe Argiolas dell’opposizione ha presentato un’interrogazione. L’oggetto fa riferimento allo stato in cui versano alcune zone della cittadina: «Da qualche mese - ha spiegato Argiolas - il piazzale di Giliacquas è recintato, in stato di abbandono e non si vedono operai a lavoro. Sono state inoltre messe a dimora piante prive di impianto di irrigazione e riposizionate le vecchie panchine danneggiate. Inaccessibile anche la pista ciclo-pedonale che costeggia il rione di Giliacquas e collega al ponte in legno che attraversa il rio Sestu».

Preoccupazione anche l’area archeologica di Tanca e Linarbus: «La presenza di erbacce alte può creare problemi di igiene e rischio per la propagazione di incendi». E per i pericoli nei quali si incorre transitando in viale Assemini: «Non è raro incontrare pedoni che camminano lungo il ciglio della strada a causa dei camminamenti laterali ostruiti dalle erbacce».

Pronta la replica della sindaca Maria Laura Orrù: «I lavori del progetto Giliacquas, che prevede un investimento di oltre 5,5 milioni per la riqualificazione dell’intero waterfront, sono in corso. Nel piazzale procederemo con l’installazione del sistema di irrigazione, con l’installazione di nuovi arredi urbani e illuminazione e con la riapertura dell’area presumibilmente entro fine giugno. Le aree verdi in cui intervenire sono molte e i lavoratori del verde cittadino si impegnano al massimo delle loro possibilità». (sa. sa.)

