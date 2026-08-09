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10 agosto 2026 alle 00:23

Nella “Zona Bianca” 

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Torna questa sera l’appuntamento con “Zona Bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata il tema immigrazione, dalla crescente tensione diplomatica tra Italia e Spagna fino al possibile rischio terrorismo scattato a Ceuta. Spazio poi al caldo record e all’allarme siccità, con il racconto del fiume Po sempre più in secca e delle conseguenze per il Paese. Infine, una pagina sempre molto attesa dedicata agli ultimi sviluppi nel giallo di Garlasco. I nuovi elementi al centro del caso: la scarpa a pallini; l’impronta 33; il rebus del bicchiere di the freddo.

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