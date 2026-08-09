Nella “Zona Bianca” 

Torna questa sera l’appuntamento con “Zona Bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata il tema immigrazione, dalla crescente tensione diplomatica tra Italia e Spagna fino al possibile rischio terrorismo scattato a Ceuta. Spazio poi al caldo record e all’allarme siccità, con il racconto del fiume Po sempre più in secca e delle conseguenze per il Paese. Infine, una pagina sempre molto attesa dedicata agli ultimi sviluppi nel giallo di Garlasco. I nuovi elementi al centro del caso: la scarpa a pallini; l’impronta 33; il rebus del bicchiere di the freddo.

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