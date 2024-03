Nella zona artigianale tre lotti per nuove imprese 

Il Comune ha pubblicato nei giorni scorsi il bando per l’assegnazione e la cessione in diritto di proprietà di tre lotti nel Piano per gli insediamenti produttivi. «Si tratta di aree di una certa consistenza, situati nella zona artigianale all’ingresso del paese. Dopo le richieste effettuate in passato dai cittadini, abbiamo indetto il bando con l’augurio che questi terreni possano essere ceduti e aggiudicati nel modo più congruo possibile a chi è interessato, una volta verificati i requisiti», dice il sindaco, Donato Cau. Il bando interessa gli imprenditori dell’artigianato della piccola industria, oltre che gli Enti istituzionalmente preposti. Le aree verranno concesse previa valutazione del servizio tecnico e in base al punteggio attribuito secondo il regolamento di assegnazione. Verranno in seguito pubblicate le graduatorie nell’Albo pretorio del Comune. La domanda di partecipazione, nella quale dovrà essere specificato il numero del lotto richiesto, potrà essere presentata al protocollo del Comune all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.mogoro.or.it oppure alla mail protocollo@comune.mogoro.or.it. entro il 24 aprile. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale o all’ufficio tecnico comunale tutti i giorni dalle 10 alle 12.

RIPRODUZIONE RISERVATA