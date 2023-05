Nella vita l’importante è rischiare Arisa: «Non dimenticatevelo mai» 

Continuare ad amare è necessario. Di qualunque amore di parli. Che sia per un’altra persona, che sia per un sogno coltivato sin da piccoli, che sia per un luogo. Arisa con il suo nuovo singolo “Non vado via” (Pipshow) vuole ricordare questo con la delicatezza del suo timbro vocale che da sempre la caratterizza. Un timbro valorizzato da un tappeto ritmico dolce e in crescendo, confezionato da un Jason Rooney che ha compreso alla perfezione la direzione in cui voleva andare la cantante, a distanza di quasi un anno dal precedente brano “Tu mi perdición”.

Chi si aspetta un sound ritmato e festaiolo verrà sorpreso da una melodia raffinata dai tratti malinconici, dove una sapiente alchimia tra il piano e gli archi diventa un tutt’uno con la voce di Arisa che nel ritornello esprime il suo massimo potenziale. Un ritornello dove canta: «Voliamo via, soli con la nostra storia e lo sai che il tempo non ci cambierà». Un messaggio struggente, mai melenso, rimarcato nella seconda strofa in cui aggiunge. «Chi l’ha detto che tutto è già scritto e non vale la pena rischiare?». La risposta sorge con naturalezza. Vale la pena rischiare, vale la pena amare. Anche se la vita ha lasciato in noi cicatrici che non possiamo dimenticare.

