Nella vecchia scuola nasce l’aula didattica all’aria aperta 

Ieri si è svolta la prima manifestazione con decine di alunni protagonisti nella realizzazione dell’aula didattica all’aperto, nell’ampia area dello storico edificio scolastico di via Roma, a Macomer. All’istituto Caria, coordinati dalla docente Filomena Colleo, il Comune e l’Agenzia Forestas procedono insieme per realizzare un progetto di educazione ambientale innovativo. Una prima iniziativa si è svolta ieri con un percorso sensoriale montessoriano che, a progetto concluso, lascerà alla scuola una vera e propria aula a cielo aperto in cui fare didattica ambientale e non solo. In primavera diventerà anche un vero e proprio orto urbano didattico con l’intento di coinvolgere, nella sua gestione, le famiglie degli alunni che frequentano la scuola.

«Serve soprattutto ad avvicinare i bambini alla terra - dice il dirigente scolastico, Sergio Masia -. Crediamo, infatti, che affondare le mani nella terra, per tutti e in particolare per i piccoli, significhi ristabilire un contatto primordiale, curare i frutti che essa può darci con l’acqua: può far capire loro come si origina la vita».

Toto Listo, assessore all’Ambiente, aggiunge: «Serve prima di tutto riqualificare quell’area, un pezzo di storia di Macomer, che permetterà agli alunni di usufruire di un nuovo punto didattico, con un giardino che sarà utilizzato per gli studi e anche per finalità ludiche».

Fondamentale il ruolo che svolgeranno sia il Comune, sia Forestas che, oltre donare le piante che sono state messe a dimora, supervisionerà i lavori per la loro piantumazione. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA