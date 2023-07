Nella valigia dell’attore Timi e Ficarra&Picone 

Emanuele Salce, il Premio Volonté a Ficarra&Picone e a Filippo Timi, gli omaggi a Citto Maselli e a Marina Cicogna e i ragazzi del ValigiaLab: è ricca l’edizione del ventennale de La valigia dell’attore.

Al via domani, il festival cinematografico intitolato alla memoria del grande Gian Maria Volonté terrà banco fino a domenica sull’isola di La Maddalena, per proseguire dal 31 luglio al 6 agosto a Caprera con il laboratorio di alta formazione sulle tecniche di recitazione guidato da Donatella Finocchiaro. La kermesse si apre domani sera a La Fortezza I Colmi con Emanuele Salce e lo spettacolo “Mumble-Mumble”, che lo vede autore e interprete del racconto sulla sua condizione di orfano di due padri artistici: Luciano Salce, padre naturale, e Vittorio Gassman, genitore acquisito. In occasione del ventennale il festival si prepara inoltre ad assegnare il Premio Gian Maria Volonté all’eccellenza artistica a due interpreti, in due diverse serate: al genio comico di Ficarra&Picone il 27 luglio e alla carriera acrobatica di Filippo Timi il 29. Completano il quadro due sentiti omaggi: alla memoria di Citto Maselli e Gian Maria Volonté e il tributo a Marina Cicogna.

RIPRODUZIONE RISERVATA