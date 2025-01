Nella tratta tra i due paesi in arrivo il raddoppio dei binari 

Nel tratto ferroviario tra Villaspeciosa e Siliqua sarà realizzato un nuovo binario. Rete ferroviaria italiana (Rfi) si è aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione di circa 5,5 chilometri del raddoppio ferroviario della tratta compresa tra le località di Villaspeciosa e Siliqua. La gara ha un valore di oltre 41 milioni di euro ed è finanziata con fondi Pnrr. L’aggiudicazione è andata alla ditta Salcef spa.

I lavori previsti permetteranno un miglioramento del traffico ferroviario. L’intero progetto è suddiviso in quattro lotti. Questi è il primo lotto ad essere realizzato per il raddoppio dei binari.

Gli interventi sulla tratta Villaspeciosa e Siliqua si inseriscono nel più ampio progetto di raddoppio dell’intera linea Decimomannu-Villamassargia, con obiettivo il potenziamento infrastrutturale e l’incremento dei livelli qualitativi del servizio. Prevista anche la soppressione di un passaggio a livello e conseguente realizzazione di un cavalcaferrovia come opera sostitutiva.

La fine del lavoro sarà molto importante per i pendolari che viaggiano ogni giorno. In particolare, studenti e lavoratori. Per chi parte da Villaspeciosa, per esempio, avrà la possibilità di non avere lunghi attese come ancora oggi succede quando c’è un incrocio tra due treni. Anche a Siliqua il nuovo lavoro consentirà ai viaggiatori un arrivo più veloce, una riduzione dei ritardi nei luoghi di destinazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA