Nella traccia sul muro 15 punti di contatto con la mano di Sempio 

Pavia. Quindici “minuzie dattiloscopiche” collegano Andrea Sempio all'impronta fotografata 18 anni fa su un muro della villetta di Garlasco in cui fu uccisa Chiara Poggi. Lo stabilisce la consulenza disposta dalla Procura di Pavia. È il risultato raggiunto grazie alle più recenti tecnologie, che dovrà però essere ancora approfondito nell'indagine riaperta dopo due relazioni depositate dalla difesa di Alberto Stasi, l'allora fidanzato delle vittima che sta finendo di scontare 16 anni di carcere.

La Procura

Come fa sapere con una nota ufficiale il procuratore Fabio Napoleone, infatti, sono in corso varie indagini su una parte dell'impronta, che 18 anni fa era «stata asportata dal muro grattando l'intonaco con un bisturi sterile». E questo con l'obiettivo di arrivare, grazie alle «nuove potenzialità tecniche», a isolare tracce ematiche e a individuare il Dna a riscontro di quanto emerso finora, attraverso una comparazione solo con la foto scattata all'epoca. Nella consulenza degli esperti nominati dai pm, si conclude che delle 8 impronte - una palmare e 7 digitali - utili alla identificazione dattiloscopica, una è di Sempio e una di Stasi, ed è del mignolo della mano sinistra su uno dei cartoni della pizza mangiata la sera prima con Chiara (sui contenitori ce ne sono altre tre non attribuite).

Altre tre appartengono a un artigiano che aveva fatto lavoretti alla porta del tinello della villa. Il suo nome era già spuntato nella consulenza del Ris. Il palmo della mano di Sempio impresso sul muro, però, per i pubblici ministeri assume rilievo se considerato alla luce non solo dell'alibi, che per l'accusa sarebbe stato precostituito con lo scontrino del parcheggio di Vigevano conservato per un anno e poi consegnato, ma anche degli appunti che i carabinieri di Milano, lo scorso marzo, hanno trovato nella sua spazzatura: fogli accartocciati con frasi come «ho fatto cose brutte», da «non immaginare» e - secondo chi lo accusa - con frasi che si riferiscono al delitto.

I legali

La difesa di Sempio smentisce però che esistano questi scritti. «A me non risultano proprio», taglia corto l'avvocata Angela Taccia, che con Massimo Lovati difende l'amico di Marco Poggi. Ora c'è da attendersi i risultati delle analisi su diari, quaderni e quant'altro, sequestrati a casa del 37enne a Voghera e nell'abitazione di Garlasco dove ora vivono i genitori. Oltre a ciò l'inchiesta, che dovrebbe avvalersi di un profiler del Racis per tracciare la personalità dell’uomo, sta vagliando testimonianze, incrociando movimenti, celle telefoniche e tutto quanto può servire per smontare quell'alibi a cui la Procura e i carabinieri non credono.

