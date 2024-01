Nella Torre erbacce e distese di guano 

Un passato glorioso, un presente anonimo. E mentre si ragiona sul futuro, nella torre spagnola di Torregrande regna il degrado. Il monumento simbolo delle passeggiate oristanesi fronte mare non gode di ottima salute: chiusa al pubblico per buona parte dell’anno, la più possente fortificazione costiera della Sardegna sembra essersi arresa alle incursioni dei piccioni e all’incedere del tempo. Il guano (e l’erbaccia) ricopre la terrazza che ospita l’alloggio, abitato un tempo dal guardiano del faro, mentre sulle pareti sono evidenti i segni di cedimento.

L’abbandono

A puntare i riflettori sullo stato di abbandono del maestoso edificio, realizzato tra il 1542 e il 1572, è l’associazione “Mare calmo”, nata nel 2017 con l’obiettivo di valorizzare i beni culturali coniugando divulgazione scientifica, esplorazione e didattica. «Il nostro è un disperato appello - afferma il presidente, Marco Esposito - perché le istituzioni facciano quanto di loro competenza per tutelare la torre costiera, oggi abbandonata al suo destino». Sulla pagina social dell’associazione, lo sfogo viene affidato alla voce immaginaria dello stesso monumento che reclama più attenzione e un futuro degno della sua storia. «Sono circa 500 anni che svetto sul litorale del golfo di Oristano. Ma ancora in pochi conoscono la mia storia. Non ho nemmeno un cartello che la racconti!», si legge.

Il declino

Esposito ricorda che tra 2018 e il 2019 la gestione della torre era stata affidata dal Comune all’associazione. «In quei mesi - osserva - abbiamo garantito diverse aperture. Poi, con la nascita della Fondazione Oristano, ogni dialogo con l’amministrazione civica si è interrotto. Non chiediamo alcun incarico, ma semplicemente che venga garantita la valorizzazione del sito che potrebbe attirare migliaia di visitatori».

Una richiesta che "Mare calmo” ha inoltrato anche alla Soprintendenza archeologica, senza finora aver avuto alcuna risposta. «C’è anche un problema sanitario - va avanti Esposito - Ogni anno nella piazza vengono organizzate manifestazioni gastronomiche, senza tener conto della distesa di guano a pochi metri di distanza».

La replica

Dal Comune respingono ogni accusa. «Le foto si riferiscono a qualche anno fa - puntualizza l’assessore alla Cultura, Luca Faedda - oggi la situazione non è questa, come dimostrano le immagini dei due “Archeoeventi” organizzati all’interno dell’edificio nei mesi di novembre e dicembre». L’esponente della Giunta ribadisce che «rendere pienamente fruibile il monumento della borgata resta uno degli obiettivi ai quali l’amministrazione sta lavorando». E sulla mancanza di dialogo con le associazioni, Faedda garantisce: «Siamo a completa disposizione di tutti i portatori di interesse. Anzi, invitiamo chiunque abbia idee da formulare a contattare direttamente gli uffici comunali, anziché accusare».

