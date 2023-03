Nella terra della longevità, 30 nuovi assistenti 

In un’Ogliastra sempre più vecchia, 30 nuovi assistenti familiari hanno ottenuto l’attestato di partecipazione al corso promosso dalla Fisascat Cisl Ogliastra. Preambolo al conseguimento della qualifica professionale per 29 donne e un uomo, formati dal sindacato di via Deledda, in collaborazione con la segreteria regionale Fisascat ed Ebin colf. «È un ruolo sempre più importante all’interno di una famiglia. In Ogliastra risiede un elevato numero di anziani ed ecco perché - ha spiegato Sara Lorrai, 42 anni, segretaria della Fisascat Ogliastra - abbiamo ritenuto opportuno sostenere queste persone nel percorso di formazione e di conseguimento dell’attestato che le gratifica e dà loro un’opportunità occupazionale». L’appuntamento con l’esame per il conseguimento della qualifica è fissato per giugno prossimo.

In quindici anni l’indice di vecchiaia in Ogliastra è aumentato del 66,9 per cento. Il rapporto percentuale tra il numero degli over 65 e quello dei giovani fino ai 14 anni è passato da 115,4 a 182,3 per cento. L’indice di vecchiaia per il territorio della longevità rivela che ci sono 182,3 anziani ogni 100 giovani. Sono dati che giustificano l’incremento del numero di colf e badanti operative nei paesi della zona. ( ro.se. )

