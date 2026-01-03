VaiOnline
Il focus.
04 gennaio 2026 alle 00:15

Nella tana dei cani abbandonati 

Record di adozioni per la Bau Club: «In 250 hanno trovato una casa» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La vita per loro non è stata facile. Greta e Iris erano tenute legate con una piccola catena, quasi incapaci di muoversi e venivano picchiate tutti i giorni. Ma poi per le due cagnette è arrivato il riscatto: portate via dalla casa lager adesso stanno bene e hanno trovato una nuova famiglia.

Il rifugio

Sono soltanto due dei tanti cani che sono stati adottati nel centro Tana di Bau a Sa Serrixedda, gestito dalla Bau Club Onlus. Una struttura che non è un canile ma che ospita cani provenienti non solo da Quartu ma anche dai centri vicini, dando loro poi la possibilità di una nuova vita. E quest’anno i numeri sono da record: 250 le adozioni grazie anche a una massiccia campagna informativa con uscite dei cuccioli al parco di Molentargius e nei centri commerciali per farli conoscere.

«Siamo felicissimi dei risultati raggiunti», dice la responsabile della Bau Club Onlus Elena Pisu, «fin da quando un cane arriva da noi la nostra missione è in un modo o nell’altro trovargli una famiglia. Quest’anno abbiamo avuto tanti casi difficili, tante emergenze, aggravate dal fenomeno del randagismo, che si sta cercando di combattere in tutti i modi». Dei 250 cani dati in adozione, «molti sono stati i cuccioli, ma anche i cani adulti e con nostra grande gioia anche cani anziani». Ad esempio, «abbiamo trovato casa a Brown 15 anni passati in canile. Pur essendo di piccola taglia non si sa perché nessuno aveva mai chiesto di lui. Poi una ragazza giovane l’ha visto e si è innamorata». E una casa l’ha trovata anche Boss, il gigante buono come anni di cui otto passati in canile.

Le adozioni speciali

«L’anno scorso», racconta Pisu, «il nostro caro Rudolf è partito verso la sua nuova famiglia. Marco era venuto a trovarci in canile e se n’era subito innamorato. Così Rudolf parte per Milano ma qualche tempo dopo la moglie di Marco, Roberta, è tornata e ha voluto fare una sorpresa al marito portando via con sé anche la sorellina di Rudolf, Aura. Così adesso fratello e sorella sono di nuovo insieme».

Le regole

Adesso i cani al rifugio sono 200, «abbiamo sempre il pienone perché a Quartu arrivano cani di altri canili».Le regole al rifugio sono sempre le stesse che la Bau Club aveva quando gestiva il canile comunale: si va al centro adozioni, si sceglie un cane, poi i volontari lo portano a casa del nuovo proprietario. Da qui parte un periodo di pre affido che precede l’adozione vera e propria.Anche il Comune ha messo in atto una serie di misure per prevenire il randagismo e tutelare il benessere animale a cominciare dai “chip day” con l’iscrizione all’anagrafe canina fino al progetto con Effetto Palla Onlus per le sterilizzazioni gratuite.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
La crisi

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani»

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 