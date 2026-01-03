Nella tana dei cani abbandonati 

La vita per loro non è stata facile. Greta e Iris erano tenute legate con una piccola catena, quasi incapaci di muoversi e venivano picchiate tutti i giorni. Ma poi per le due cagnette è arrivato il riscatto: portate via dalla casa lager adesso stanno bene e hanno trovato una nuova famiglia.

Il rifugio

Sono soltanto due dei tanti cani che sono stati adottati nel centro Tana di Bau a Sa Serrixedda, gestito dalla Bau Club Onlus. Una struttura che non è un canile ma che ospita cani provenienti non solo da Quartu ma anche dai centri vicini, dando loro poi la possibilità di una nuova vita. E quest’anno i numeri sono da record: 250 le adozioni grazie anche a una massiccia campagna informativa con uscite dei cuccioli al parco di Molentargius e nei centri commerciali per farli conoscere.

«Siamo felicissimi dei risultati raggiunti», dice la responsabile della Bau Club Onlus Elena Pisu, «fin da quando un cane arriva da noi la nostra missione è in un modo o nell’altro trovargli una famiglia. Quest’anno abbiamo avuto tanti casi difficili, tante emergenze, aggravate dal fenomeno del randagismo, che si sta cercando di combattere in tutti i modi». Dei 250 cani dati in adozione, «molti sono stati i cuccioli, ma anche i cani adulti e con nostra grande gioia anche cani anziani». Ad esempio, «abbiamo trovato casa a Brown 15 anni passati in canile. Pur essendo di piccola taglia non si sa perché nessuno aveva mai chiesto di lui. Poi una ragazza giovane l’ha visto e si è innamorata». E una casa l’ha trovata anche Boss, il gigante buono come anni di cui otto passati in canile.

Le adozioni speciali

«L’anno scorso», racconta Pisu, «il nostro caro Rudolf è partito verso la sua nuova famiglia. Marco era venuto a trovarci in canile e se n’era subito innamorato. Così Rudolf parte per Milano ma qualche tempo dopo la moglie di Marco, Roberta, è tornata e ha voluto fare una sorpresa al marito portando via con sé anche la sorellina di Rudolf, Aura. Così adesso fratello e sorella sono di nuovo insieme».

Le regole

Adesso i cani al rifugio sono 200, «abbiamo sempre il pienone perché a Quartu arrivano cani di altri canili».Le regole al rifugio sono sempre le stesse che la Bau Club aveva quando gestiva il canile comunale: si va al centro adozioni, si sceglie un cane, poi i volontari lo portano a casa del nuovo proprietario. Da qui parte un periodo di pre affido che precede l’adozione vera e propria.Anche il Comune ha messo in atto una serie di misure per prevenire il randagismo e tutelare il benessere animale a cominciare dai “chip day” con l’iscrizione all’anagrafe canina fino al progetto con Effetto Palla Onlus per le sterilizzazioni gratuite.

RIPRODUZIONE RISERVATA