Nella Striscia Natale di sangue 

Tel Aviv. Un Natale di guerra, un Natale di sangue. I combattimenti contro Hamas a Gaza non si sono fermati e i bombardamenti israeliani hanno continuato a colpire pesantemente la Striscia. Tra i più duri c’è stato quello sul campo profughi di Al-Maghazi, nel centro della Striscia, dove secondo il ministero della Sanità di Hamas sono morte circa 70 persone. L’agenzia di stampa americana Associated Press, citando i registri del vicino ospedale di Al-Aqsa, ha fatto salire il bilancio delle vittime a 106. Cifre impossibili da verificare in modo indipendente. L’Oms ha riportato testimonianze “strazianti” raccolte dalle sue équipe nell’ospedale dove sono stati ricoverati i feriti del raid. «Il team dell’Oms ha ascoltato le storie strazianti del personale medico e delle vittime sulle sofferenze inflitte dalle esplosioni», ha scritto su X il capo dell’organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo cui «è necessario un cessate il fuoco immediato».

Obiettivi umanitari

La Mezzaluna Rossa ha poi annunciato che sono stati colpiti da Israele i piani superiori della sua sede a Khan Yunis, nel sud di Gaza, e che ci sono «alcune vittime fra gli sfollati che si trovavano al suo interno». Proprio attorno ai campi profughi - dove Israele denuncia la presenza di roccaforti della fazione islamica - l’Idf sta sviluppando la maggior pressione militare, che da giorni si è estesa anche nella parte meridionale dell’enclave palestinese.

Le speranze di una possibile tregua e di un nuovo scambio di ostaggi (sono circa 130 quelli ancora detenuti a Gaza) al momento appaiono quasi nulle. La mediazione egiziana che prevedeva un piano a lungo termine per riportare la calma a Gaza è stata respinta da Hamas e dalla Jihad islamica. Proprio di questo è tornato a parlare, per la prima volta dal 7 ottobre, il leader della fazione islamica nella Striscia Yahya Sinwar: Hamas, ha detto, non si sottometterà mai alle «condizioni dell’occupazione». Parole alle quali ha replicato Benyamin Netanyahu, indicando «tre requisiti preliminari per una pace con i palestinesi a Gaza». Il primo è la sconfitta di Hamas; il secondo è la completa smilitarizzazione della Striscia; il terzo è la fine «dell’istigazione da parte dell'Autorità nazionale palestinese» nei confronti di Israele. Il portavoce militare in serata ha annunciato che Israele ha sventato un attacco aereo degli Houthi abbattendo un “velivolo ostile” diretto verso Eilat dallo Yemen.

