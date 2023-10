Nella Striscia assediata gli asini tirano i carri del trasporto cadaveri 

KHAN YOUNES. Al sedicesimo giorno di guerra la città di Khan Yunes, zona sud della Striscia di Gaza, è tornata indietro nel tempo, a quando la vista di automobili nelle strade era una cosa rara. In tutto il sud della Striscia (dove sono sfollati centinaia di migliaia di abitanti del settore nord), le auto restano parcheggiate coi serbatoi vuoti: le stazioni di carburante non hanno più benzina. E la carenza di carburante diventa una drammatica emergenza negli ospedali, come quello di Shuhada dove nella mattinata di ieri sono arrivati tanti morti e feriti dopo un nuovo bombardamento israeliano. I cadaveri sono stati raccolti nel parcheggio e, in assenza di spazio nell’obitorio, l’ospedale ha chiesto ai familiari di portare via al più presto i loro cari. Ma il corteo funebre si è messo in moto solo quando si è trovato un carretto trainato da un asino per portare i corpi avvolti nelle coperte in cimitero. In questo clima di esasperazione nel sud della Striscia si sono diffuse notizie contraddittorie sull’ingresso dall’Egitto di camion con aiuti umanitari (poi smentito dalla Mezzaluna Rossa palestinese) e sull’arrivo delle attese forniture di combustibile. Ma l'informazione è stata smentita. E l’Unrwa (l’ente Onu per i rifugiati) ha spiegato che un movimento dei camion c’è stato, ma legato al trasferimento di combustibile e farina dai suoi magazzini del sud della Striscia a 7 fornai di Rafah e a 7 di Khan Yunes perché possano tornare a sfornare pane per gli sfollati.

