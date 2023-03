Nella strada della morte arrivano gli “occhi di gatto” 

L’obiettivo era uno solo: mettere in sicurezza la strada e far dimenticare il triste appellativo di “strada della morte”. Per questo si continua a lavorare per rendere più sicura via Dell’Autonomia regionale sarda.

Dopo la realizzazione delle tre rotatorie all’altezza di via San Martino, via Dei Pittori Europei e via San Giovanni e la sistemazione della nuova segnaletica, con piste ciclabili e percorsi pedonali, nei giorni scorsi sono stati sistemati anche i cosiddetti occhi di gatto. Si tratta di un dispositivo retroriflettente per aumentare la visibilità notturna da lunghe distanze e soprattutto in caso di pioggia e di nebbia. Utili per rendere la strada ancora più sicura quando fa buio. Pannelli luminosi erano stati già stati posizionati all’interno delle rotatorie, ma alcuni sono stati rubati nelle scorse settimane.

La strada più trafficata della campagna quartese, teatro negli anni di tanti incidenti, molto spesso mortali, ha un volto nuovo. Un’arteria dove si procedeva a folle velocità ed è proprio per questo che sono state realizzate le tre rotatorie. Un tempo non c’era nemmeno l’illuminazione. La prima parte ad avere la luce era stata quella dall’incrocio con via Leonardo da Vinci, poi era toccato all’altra verso via San Martino.

La conta di chi ha perso la vita è lunga. Il più giovane aveva quattro anni. Poi c’è stato Davide, tifoso del Cagliari travolto da un’auto in cunetta. Nel 2010, il giorno dell’Epifania, la morte si era presa due cugini di 40 e 31 anni. Tornando indietro nel tempo, nel 1995 all’altezza del ponte di Sant’Isidoro aveva perso la vita un altro giovane. Era in auto con la sua fidanzata, quando per evitare un cane che attraversava, era andato fuori strada e per lui non c’era stato scampo. All’incrocio con via San Martino per lungo tempo erano rimasti un pezzo di parafango e una scia di vetri rotti a ricordare la morte di Stefano Zucca e di Giuseppe Etzi. E poi c’erano Lorenzo Damato, falciato da un camion alla fermata del pullman, e la piccola Manola nove anni, travolta e uccisa mentre attraversava la strada nel ‘90. Solo per citarne alcuni.

