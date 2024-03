«Nella stazione regna il degrado» 

«In questi giorni di pioggia e vento, per la mancanza della porta nella stazione, siamo costretti a stare in mezzo alle correnti». Giulia Meloni, 18 anni, studentessa, racconta il disagio dei pendolari che aspettano il treno a Serramanna. «I bagni sono sempre chiusi – sottolinea – la stazione è in queste condizioni da diversi anni, ma sembra che le stesse Ferrovie dello Stato si siano stancate di aggiustare i danni, perché tanto viene nuovamente distrutto tutto».

Locali insospitali

«Si ha la sensazione che i locali siano privi di controllo», racconta Elisa Carboni, impiegata di 52 anni, che ogni mattina raggiunge il capoluogo per recarsi sul posto di lavoro. «Nella sala d’attesa pochi posti a sedere – aggiunge – fredda e umida in inverno. Se piove, il pavimento si allaga diventando scivoloso e pericoloso. C’è anche un condizionatore che però viene spesso distrutto. Si dovrebbe sensibilizzare la comunità e far capire a chi compie questi atti che la stazione è un bene di tutti». Anche da Rfi confermano che a causa dei ripetuti atti vandalici, si sono resi necessari, solo nell’ultimo anno, oltre 11 interventi di ripristino e messa in sicurezza delle strutture interne: «È in programma entro maggio un ulteriore intervento di manutenzione degli spazi pubblici, tra cui la riapertura dei bagni, e per il 2025 sono previsti lavori al fabbricato esterno: facciate, coperture, impermeabilizzazioni, segnaletica e recinzioni – fanno sapere da Rfi – il locale ad uso commerciale è chiuso dal 2019, perché il gestore non ha rinnovato il contratto, ma controllo e pulizia da parte del personale incaricato avvengono ogni mattina».

Il Comune

Maggioranza e opposizione in consiglio comunale concordano sul fatto che l'assenza di telecamere incentivi atti di vandalismo e ne consegue il perenne stato di degrado, ormai diventato abituale.

«Da quando manca la figura del capostazione – dice il consigliere Carlo Pahler – gli episodi di vandalismo sono aumentati, anche se Serramanna non è l 'unico caso in zona di beni pubblici vilipesi e deturpati.Speriamo si possa risolvere con un presidio di vigilanza all’interno della struttura, magari con la riapertura del servizio ristoro». Per Gigi Piano «nel progetto di raddoppio della linea ferroviaria si prevedeva l’apertura di un bar che ancora oggi potrebbe rappresentare una buona soluzione. L’amministrazione avrebbe potuto porre la questione in fase di stesura del verbale di consegna delle opere, prima della chiusura dei passaggi a livello, chiedendo impegni concreti ad Rfi, ma non ci risulta sia stato fatto».

Il sindaco

«Siamo costantemente in contatto con Rfi – afferma il sindaco Gabriele Littera – ci auguriamo che entro breve, anche con l'ausilio di telecamere sia disincentivato il vandalismo. Per la comunità la stazione e la ferrovia, svolgono funzioni indispensabili e desideriamo che siano svolte al meglio con spazi sicuri, puliti e accessibili».

