Arbus.
06 gennaio 2026 alle 00:08

«Nella stazione dei carabinieri arriva un rinforzo» 

Furti, scippi, aggressioni: la caserma di Arbus rinforza l’organico. Ieri mattina, importante vertice istituzionale presso la caserma della cittadina del Linas tra il comandante provinciale di Cagliari, generale Luigi Grasso, il capitano della compagnia di Villacidro, Pasquale Rutigliani e il sindaco, Paolo Salis. L'occasione è stata utile per fare un punto generale dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio, approfondire alcuni specifici episodi e individuare strategie d'intervento, condivise e sinergiche, finalizzate a incrementare la prevenzione, assicurare quanta più presenza per le strade e rassicurare la cittadinanza.

L’impegno dell’Arma, oltre a potenziare la sede con una nuova figura, è l'impiego dei reparti speciali che svolgeranno in più settori mirate attività di controllo, di prevenzione e di contrasto all’illegalità. Grasso ha espresso apprezzamento nei confronti dei militari della stazione: «Positivi i risultati conseguiti, grazie anche al sindaco ed all'Amministrazione comunale tutta per la preziosa vicinanza e proficua collaborazione».

Il dilagare di furti e scippi ha destato parecchia preoccupazione tra i cittadini e impegnato le forze dell’ordine per risalire ai responsabili, la presenza di due soli militari, più il comandante, poco può nel terzo Comune più esteso dell’Isola.

Secondo il segretario regionale del sindacato dei carabinieri, Salvatore Floris, «la situazione che si è creata ad Arbus è indecente e dimostra quanto la politica sia distante dalle reali esigenze del territorio e dei cittadini. Investire per rafforzare la prevenzione e la sicurezza, aumentando l’organico, non è un costo, ma un atto doveroso per il nostro Paese e di rispetto per tutti gli onesti cittadini». (s. r.)

