Nella Sprint di oggi Leclerc parte terzo 

San Paolo. La McLaren prova subito a respingere l’assalto della Ferrari al primato nella classifica Costruttori. L'australiano Oscar Piastri partirà oggi (ore 15, diretta Sky Sport) dalla pole position nella Sprint Race del Gran Premio di san Poalo di Formula 1. In Brasile ha stampato il tempo di 1’08”899 e ha così preceduto di appena 29 millesimi il compagno di squadra del team papaya , Lando Norris. In seconda fila c’è però la Ferrari di Charles Leclerc (terza a 0”254 millesimi), affiancata dalla Red Bull del sempre minaccioso leader del mondiale Max Verstappen, quarto oggi ma che domani nella griglia del Gran Premio vero e proprio dovrà cedere cinque posizioni. Terza fila per Carlos Sainz (a “358), con la seconda Ferrari, beffato per pochi millesimi dall’olandese nell’ultimo tentativo, e George Russell con la prima Mercedes. Seguono Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (RB), Alexander Albon (Williams) e Oliver Bearman (Haas). Soltanto undicesimo Lewis Hamilton con l’altra Mercedes, messo fuori dal Q3 per 9 centesimi da Albon.

Oggi alle 15 italiane sul circuito paulista è in programma la gara breve. Poi, alle 19, le qualifiche per la gara di domani con le McLaren ancora favorite. Domenica la gara lunga alle 18, con la Ferrari che sembra di poter contare su un ritmo gara più consistente rispetto alla competitività in qualifica. Il team di Maranello, vincitore ad Austin con Leclerc e a Città del Messico con Sainz Jr., proverà un difficile tris ma le McLaren, con Norris lanciato all’inseguimento di Verstappen in classifica, sembrano poter recitare il ruolo delle favorite.

RIPRODUZIONE RISERVATA