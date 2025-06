Nella spiaggia di Punta Nera una nuova area per disabili 

Spiaggia accessibile e inclusiva a Punta Nera, sull’isola di San Pietro. Nei giorni scorsi sull’arenile è stata posizionata una pedana dedicata alle persone con disabilità. «Sulla pedana – dice l’assessore all’Ambiente e ai Servizi Tecnologici di Carloforte Gianni Verderosa – verranno collocati sdraio e ombrelloni riservati, così da assicurare comfort e piena fruibilità all’area. La zona è già dotata di una sedia Job, utile per agevolare l’ingresso in mare, e nei prossimi giorni sarà anche installato un bagno per persone con disabilità».

Una delle scommesse estive più coinvolgenti è proprio quella di rendere sempre più accessibili e inclusive le bellezze naturalistiche che, per essere davvero di tutti, devono essere a misura di disabili. La pedana con ombrelloni e sdraio, con la presenza della sedia Job e la passerella che arriva fino alla riva, danno una marcia in più a questa spiaggia dell’isola di San Pietro. Inoltre, entro questo mese, è previsto un intervento sull’accesso alla spiaggia dall’ex strada provinciale: l’ingresso sarà ampliato e verrà realizzata una pavimentazione cementata per facilitare il passaggio e garantire maggiore sicurezza.

«Si tratta di interventi concreti – dice l’assessore Verderosa - che puntano a garantire pari opportunità e a valorizzare uno spazio naturale affinché sia davvero fruibile da ogni cittadino». (a. pa.)

