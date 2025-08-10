VaiOnline
Consorzio Costa Smeralda.
11 agosto 2025 alle 00:24

Nella spiaggetta di Cala del Faro il Circo Lander 

Proseguono gli appuntamenti del cartellone di eventi organizzati dal Consorzio Costa Smeralda. Il prossimo spettacolo, dedicato a bambini e famiglie, è fissato stasera alle ore 19.30 quando, nell’incantevole spiaggetta di Cala del Faro, sarà montata la tenda e il tappeto colorato del Circo Lander, l’ultima e unica compagnia circense isolana che Priamo Casu porta avanti con passione ed entusiasmo per la gioia di migliaia di bambini.

La straordinaria compagnia gallurese sarà in scena con Music e Comic Show, uno spettacolo che piace molto anche ai grandi e a tutta la famiglia. Fondato nel 1954, il Circo Lander continua i suoi tour in tutta l’Isola grazie a questa famiglia di origine gallurese, impegnata con tutte le sue componenti a proporre numeri sempre nuovi ed attrazioni divertenti e coinvolgenti. Da alcuni anni assieme al fondatore Priamo la coprotagonista principale è diventata la figlia Shamira, talento del canto e acrobata, studi alla prestigiosa Accademia Circense di Verona e considerata tra le più estrose artiste a livello nazionale e internazionale. Anche la mamma Paola Errani, è mangiafuoco e fachiro, coordina gli artisti ospiti in ogni spettacolo e collabora nei numeri spettacolari della figlia. Ci sono poi i clown, i giochi spettacolari che meravigliano grandi e piccini e tantissime attrazioni per due ore di grande divertimento. Un circo povero ed autentico che va avanti grazie alla sapienza di una famiglia unita e ai sacrifici di tutti i componenti sempre pronti ad entusiasmare un pubblico che sente viva la passione per il circo.

